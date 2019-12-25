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Какие смарт-часы купить ребенку
Источник материала: Tut.by
Смарт-часы — это полезное приобретение не только для взрослых, но и для детей. Умные модели позволяют узнавать время и местоположение ребёнка, помогают постоянно быть на связи с родителями.
Как выбрать идеально подходящие смарт-часы для детей?
Регулируемый ремешок
Заказывая модель умных часов в интернете или приходя за ними в магазин, стоит помнить, что они должны идеально сидеть на руке ребёнка. Ремешок должен не давить, сидеть максимально комфортно и иметь в запасе дополнительные дырочки «на вырост».
Также стоит обратить внимание на материал, из которого выполнен ремешок. Лучше всего выбирать силикон — он достаточно лёгок, износоустойчив и удобно сидит на любой руке.
Например, модель
Функционал
Объем доступного функционала часов должен напрямую соответствовать возрасту ребёнка. Если вы выбираете модель для детей до 7 лет, не стоит переплачивать за раскрученную модель с фотокамерой и расширенной телефонной книгой — ребенок попросту не сможет воспользоваться всем перечнем доступных возможностей. Будет достаточно приобрести умные часы с GPS-навигатором и функцией приёма звонков.
Если же модель выбирается для ребенка школьного возраста, есть смысл приобрести модель с датчиком съема с руки, камерой, голосовым чатом и ещё рядом возможностей. Перечень функционала будет напрямую зависеть от желаний ребенка.
Модель
Производитель
Чтобы быть уверенным в длительном сроке эксплуатации модели, стоит выбирать и покупать часы проверенных брендов. Переплата за имя производителя обычно минимальна, но даёт уверенность в том, что высокотехнологичная новинка действительно обладает всем перечнем заявленных характеристик.
Стоит обратить внимание на часы следующих производителей:
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Класс защиты
Выбирайте ударопрочные и водостойкие модели — вот правило, которое можно взять за основу при выборе часов. Ведь велика вероятность, что ребёнок не будет так же бережно относиться к технологической новинке, как это делает взрослый человек.
Классы защиты часов начинаются наименованиями IP54 и заканчиваются маркировкой IP68, где IP54 — самый слабый класс защиты, который предохраняет устройство только от случайных капель воды, а IP68 — наиболее ударопрочная и водостойкая модель. В таких часах можно искупаться в бассейне и не переживать о состоянии новинки.
Примером наиболее защищенных от внешних воздействий часов можно привести
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Смарт-часы - это полезное приобретение не только для взрослых, но и для детей. Умные модели позволяют узнавать время и местоположение ребёнка, помогают постоянно...
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