Какие смарт-часы купить ребенку

Источник материала: Tut.by

Смарт-часы — это полезное приобретение не только для взрослых, но и для детей. Умные модели позволяют узнавать время и местоположение ребёнка, помогают постоянно быть на связи с родителями.

Как выбрать идеально подходящие смарт-часы для детей?

Регулируемый ремешок

Заказывая модель умных часов в интернете или приходя за ними в магазин, стоит помнить, что они должны идеально сидеть на руке ребёнка. Ремешок должен не давить, сидеть максимально комфортно и иметь в запасе дополнительные дырочки «на вырост».

Также стоит обратить внимание на материал, из которого выполнен ремешок. Лучше всего выбирать силикон — он достаточно лёгок, износоустойчив и удобно сидит на любой руке.

Например, модель KWART Leo подходит по всем перечисленным параметрам.

Функционал

Объем доступного функционала часов должен напрямую соответствовать возрасту ребёнка. Если вы выбираете модель для детей до 7 лет, не стоит переплачивать за раскрученную модель с фотокамерой и расширенной телефонной книгой — ребенок попросту не сможет воспользоваться всем перечнем доступных возможностей. Будет достаточно приобрести умные часы с GPS-навигатором и функцией приёма звонков.

Если же модель выбирается для ребенка школьного возраста, есть смысл приобрести модель с датчиком съема с руки, камерой, голосовым чатом и ещё рядом возможностей. Перечень функционала будет напрямую зависеть от желаний ребенка.

Модель Smart Baby Watch Q50 — это пример модели с действительно широким списком опций. В него встроены датчики мониторинга сна, калорий, мобильный интернет и даже удаленное прослушивание. Вы можете посмотреть больше характеристик Smart Baby Watch Q50 на KUPI.TUT.BY , чтобы в точности представлять, на что она способна.

Производитель

Чтобы быть уверенным в длительном сроке эксплуатации модели, стоит выбирать и покупать часы проверенных брендов. Переплата за имя производителя обычно минимальна, но даёт уверенность в том, что высокотехнологичная новинка действительно обладает всем перечнем заявленных характеристик.

Стоит обратить внимание на часы следующих производителей:

— Samsung ;

— Apple ;

— Xiaomi ;

— Garmin .

Класс защиты

Выбирайте ударопрочные и водостойкие модели — вот правило, которое можно взять за основу при выборе часов. Ведь велика вероятность, что ребёнок не будет так же бережно относиться к технологической новинке, как это делает взрослый человек.

Классы защиты часов начинаются наименованиями IP54 и заканчиваются маркировкой IP68, где IP54 — самый слабый класс защиты, который предохраняет устройство только от случайных капель воды, а IP68 — наиболее ударопрочная и водостойкая модель. В таких часах можно искупаться в бассейне и не переживать о состоянии новинки.

Примером наиболее защищенных от внешних воздействий часов можно привести Honor Band 5 с классом водонепроницаемости WR50. С такими часами можно спокойно принимать душ и погружаться в воду.

На площадке KUPI.TUT.BY представлены предложения детских смарт-часов от интернет-магазинов Беларуси, а также подробные характеристики каждой модели и отзывы покупателей. Доступна функция поиска продукции по параметрам, возможность сравнить разные часы, выбрать способы оплаты и доставки.