Алексей Бага получил предложения из Польши, Саудовской Аравии и из одной из стран Балтии









- Сколько у тебя теоретических предложений?





- Три.





- Польша, Саудовская Аравия...





- И тут, поблизости, недалеко.





- Украина?





- Нет, сюда, поближе к Европе. Приблатийский вариантик есть, очень привлекательный.





- Что должно произойти? Ты просто сидишь на стуле и ждешь?





- Я нахожусь в отпуске, занимаюсь своими делами. Должен произойти еще один такой же звонок, или встреча с потенциальным работодателем, чтобы я выехал на собеседование, или мы встретились на нейтральной территории. Обсудили условия. Если человека ничего не пугает, и меня тоже не смущает, то ударили по рукам. Нормальный процесс, по своему механизму так происходит со всем, — отметил Бага в интервью блогу MelkazeRAW.



