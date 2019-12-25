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Алексей Бага получил предложения из Польши, Саудовской Аравии и из одной из стран Балтии
Источник материала: Партизан
Бывший наставник БАТЭ Алексей Бага рассказал о вариантах продолжения карьеры.
- Сколько у тебя теоретических предложений?
- Три.
- Польша, Саудовская Аравия...
- И тут, поблизости, недалеко.
- Украина?
- Нет, сюда, поближе к Европе. Приблатийский вариантик есть, очень привлекательный.
- Что должно произойти? Ты просто сидишь на стуле и ждешь?
- Я нахожусь в отпуске, занимаюсь своими делами. Должен произойти еще один такой же звонок, или встреча с потенциальным работодателем, чтобы я выехал на собеседование, или мы встретились на нейтральной территории. Обсудили условия. Если человека ничего не пугает, и меня тоже не смущает, то ударили по рукам. Нормальный процесс, по своему механизму так происходит со всем, — отметил Бага в интервью блогу MelkazeRAW.
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Бывший наставник БАТЭ Алексей Бага рассказал о вариантах продолжения карьеры.
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