- То, что происходило в "Крумкачах". Все знают, что ребята год вообще без денег играли. И мы команду оставили (в высшей лиге — прим.). После последней игры с "Минском", я уже уходил из футбола, я попросил у руководства: "Пообещайте, что вы не обманете ребят. Понятно, я поиграл уже. Но есть люди, у которых семьи, дети маленькие. Пообещайте, что вы с ними рассчитаетесь". Но руководство на тот момент просто людей, грубо говоря, кинуло. И отдавало деньги не тем людям, которые обеспечили команде сохранение прописки в высшей лиге, а тем, кому должны были еще с лета. Я считаю, это некрасиво по отношению к ребятам, которые добились результата, — рассказал Челядинский в