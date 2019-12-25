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Минздрав Беларуси расширил список медуслуг, на которые можно досрочно потратить семейный капитал

26.12.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для досрочного использования семейного капитала нужно написать заявление в исполком. Его должны рассмотреть в течение месяца.

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило порядок использования средств семейного капитала на получение медицинской помощи. Соответствующее постановление 25 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Сейчас семейный капитал можно досрочно использовать в том числе на получение платных медуслуг, но их перечень ограничен. Средства можно расходовать как на лечение самого ребенка, так и на других членов семьи – родителей и детей, пишет tut.by.

На эти деньги можно покупать медизделия, которые включены в Республиканский формуляр медицинских изделий.

С нового года список этих медуслуг расширят. Семейный капитал можно будет досрочно потратить на стоматологические услуги, в том числе протезирование зубов, дентальную имплантацию с последующим протезированием, ортодонтическую коррекцию прикуса.

С 2020 года семейный капитал досрочно можно будет израсходовать также на медизделия при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии. То есть деньги можно тратить на другие медизделия вместо включенных в Республиканский формуляр медизделий. Но их список все равно ограничен. К примеру, эндокринология в список услуг по-прежнему не включена. Инсулиновую помпу, к примеру, на средства семейного капитала также нельзя приобрести.

В документах четко не прописано, можно ли потратить капитал в частных медцентрах. Но в постановлении Минздрава говорится, что «необходимость в досрочном получении платных медуслуг подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении платных медуслуг».

Для досрочного использования семейного капитала нужно написать заявление в исполком. Его должны рассмотреть в течение месяца.


Чтобы заключить договор возмездного оказания услуг, нужно обратиться в организацию здравоохранения, в которой будут оказываться платные медуслуги. При этом нужно предоставить:

– копию решения исполкома о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;

– заключение ВКК при досрочном использовании средств семейного капитала;
 
– другие документы, необходимые для заключения договора (к примеру, это может быть информация о наличии (или отсутствии) сведений о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека).

Чтобы использовать семейный капитал на лечение, нужно обратиться с заявлением в Беларусбанк. Для этого нужно предоставить договор на медуслуги, удостоверяющий личность документ, подтверждающий полномочия законного представителя документ, копию решения исполкома (выписку из решения) о досрочном распоряжении семейным капиталом.

Учреждения здравоохранения, в которых будут оказывать платные медуслуги, должны вернуть деньги, которые оказались не использованными на лечение. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с момента подписания документа, удостоверяющего приемку выполненных работ.
 
 
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Для досрочного использования семейного капитала нужно написать заявление в исполком. Его должны рассмотреть в течение месяца.
 
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