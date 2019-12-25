Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, обогнав Лионеля Месси и Килиана Мбаппе

















На втором месте расположился нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, которому за календарный год удалось забить 50 голов в 58 матчах. Замкнул тройку лучших бомбардиров уходящего года "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе. На его счету 44 гола, которые ему удалось забить в 49 матчах.





Левандовски перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" в 2014 году. Вместе с мюнхенским клубом польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.



