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Глава «Транснефти» ответил на идею Лукашенко «забрать» «Дружбу» для поставок американской нефти

26.12.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление Александра Лукашенко о желании «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу носят политический характер, поскольку требуют серьезной экономической проработки.

Об этом заявил глава «Транснефти» Николай Токарев перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений [Лукашенко], потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал он.

По словам Токарева, предварительный анализ говорит о том, что многие из озвученных накануне белорусским лидером намерений «очень трудно реализуемы», а также предусматривают продажу нефти по мировой цене.


Глава «Транснефти» также прокомментировал решение Лукашенко в случае установки Россией слишком высоких тарифов на закупку нефти и газа перейти на реверсные поставки иностранных ресурсов через Польшу. «Логистика, которая упоминалась, всегда будет связана с удорожанием тарифа и удорожанием поставок нефти», — ответил Токарев.

Накануне, 24 декабря, президент Беларуси в интервью «Эху Москвы» заявил, что, если Москва установит слишком высокую цену за закупку газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск. Кроме того, по словам Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа в 2020 году с нынешних $ 127 до $ 152 за 1 тыс. куб. м.

 

Он также отметил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении. — РБК) поставляю на НПЗ [нефтеперерабатывающий завод]», — сказал Лукашенко. По его словам, так Россия сможет поставить по трубе только 20 млн т нефти, а не 60 млн т по трем трубам, как сейчас.

В Кремле на это заявили, что «Беларусь вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия».
 
Теги: Минск
 
 
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Заявление Александра Лукашенко о желании «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу...
 
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