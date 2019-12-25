Глава «Транснефти» ответил на идею Лукашенко «забрать» «Дружбу» для поставок американской нефти

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений [Лукашенко], потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал он.





По словам Токарева, предварительный анализ говорит о том, что многие из озвученных накануне белорусским лидером намерений «очень трудно реализуемы», а также предусматривают продажу нефти по мировой цене.









Глава «Транснефти» также прокомментировал решение Лукашенко в случае установки Россией слишком высоких тарифов на закупку нефти и газа перейти на реверсные поставки иностранных ресурсов через Польшу. «Логистика, которая упоминалась, всегда будет связана с удорожанием тарифа и удорожанием поставок нефти», — ответил Токарев.





Накануне, 24 декабря, президент Беларуси в интервью «Эху Москвы» заявил, что, если Москва установит слишком высокую цену за закупку газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск. Кроме того, по словам Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа в 2020 году с нынешних $ 127 до $ 152 за 1 тыс. куб. м.









Он также отметил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении. — РБК) поставляю на НПЗ [нефтеперерабатывающий завод]», — сказал Лукашенко. По его словам, так Россия сможет поставить по трубе только 20 млн т нефти, а не 60 млн т по трем трубам, как сейчас.





В Кремле на это заявили, что «Беларусь вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия».