Самые «богатые» получили прибавку, а «бедные» потеряли в деньгах. Как изменились зарплаты белорусов

В октябре средняя зарплата выросла впервые за три месяца и прибавила 14,9 рубля. В сентябре она уменьшилась на 9,3 рубля, в августе — на 10,7 рубля. «Заветную» планку в 1000 рублей средняя зарплата в стране превысила в апреле этого года.





Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам чиновников, должна составить 1025 рублей (сумма до уплаты налогов).





В каких отраслях в ноябре больше всего упали зарплаты

В лидерах по падению ноябрьских зарплат оказались специалисты, которые заняты на пассажирском воздушном транспорте. Они потеряли за прошлый месяц почти 374 рубля. При этом средняя ноябрьская зарплата у этих специалистов составила 2 937,2 рубля. Вторую строчку по падению заработков заняли те, кто занимается финансовыми услугами (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения), они потеряли 162 рубля — до 1529 рублей. Третья строчка осталась за работниками, которые заняты на производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов. Их средние заработки упали в ноябре на 149 рублей меньше — до 1281 рубля.





Работники, которые занимаются вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхованием, в ноябре стали зарабатывать на 134 рубля меньше, их заработки упали до 2322 рублей. Работники, которые заняты полиграфической деятельностью и тиражированием записанных носителей информации, заработали в прошлом месяце на 110 рублей меньше, чем в октябре. Их средняя зарплата — 1140 рублей.





В каких отраслях в ноябре заметнее всего прибавили зарплаты

Первую строчку по росту ноябрьских зарплат заняли специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания. Они стали получать в среднем на 145 рублей больше, чем в октябре. Средняя зарплата — 4247 рублей. Вторая строчка по ноябрьскому приросту зарплат осталась за такой сферой деятельности, как рыболовство и рыбоводство (+60 рублей). Но средняя зарплата здесь составляет 817 рублей. Третья позиция — за работниками, которые задействованы в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий (+59 рублей). В среднем в ноябре они заработали 1172 рубля.





Кто зарабатывает больше всего, а кто — меньше всего

Лидируют по средним ноябрьским зарплатам специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания. Их зарплаты в 7,3 раза больше, чем у самых «бедных» работников — специалистов парикмахерских и салонов красоты. В ноябре работники индустрии красоты зарабатывали в среднем 581 рубль, а месяцем раньше — на 27 рублей больше.





В зарплатных аутсайдерах также значатся работники культуры — 647 рублей в ноябре (-17 рублей к октябрю), соцработники — 670 рублей, специалисты, которые заняты творческой деятельностью и развлечениями, — 676 рублей (-42,9 рублей к октябрю), работники водного транспорта — 719 рублей (-3,3 рубля), растениеводства — 793 рубля (-31 рубль к октябрю).



