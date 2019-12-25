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Почему Лукашенко блефует, когда пугает Россию НАТО

26.12.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звучит, конечно, угрожающе. Попугать Россию войной с НАТО, если та посягнет на суверенитет Беларуси — красивый ход. Вот только впишется ли НАТО за Беларусь?

— Страны НАТО не позволят России нарушить суверенитет Беларуси, — убеждал белорусский лидер главреда Эха Москвы. — Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы.

Эта формулировка любопытна по многим причинам. В ней все: и потаенные страхи Лукашенко, и грозное предупреждение России, — мол, не смотрите, что мы такие маленькие и слабые, за нами вон какой монстр, — и даже попытка убедить само НАТО, что они «будут в чем-то правы».

Наверное, в этот момент в воздухе должно было запахнуть третьей мировой. Но запахло совсем другим... То, что Лукашенко боится российских объятий — это очевидно. Как и то, что боится в первую очередь за себя — иначе не обсуждали бы мы сейчас 30 и одну «дорожную карту».

Вот только подобные заявления — банальная манипуляция, пишет Анастасия Зеленкова на сайте "Солидарность".

Даже если гипотетически представить себе ситуацию, когда Россия начнет, как тонко выразился сам Лукашенко, «нарушать наш суверенитет», что в этой ситуации будет делать НАТО?


Разберем этот вопрос чисто технически. Во-первых, стоит напомнить, что Беларусь — не член НАТО, а союзник как раз противоположного блока. Чтобы Альянс тут же поднялся защищать нас от какой-либо агрессии, мы должны немедленно в него вступить, что, как мы понимаем, не является планом Лукашенко на ближайшие годы. Да, в НАТО прекрасно осознают, что «самый большой враг Беларуси — это союзник», но это, как говорится, ваш выбор.

Впрочем, страна, которая не является членом НАТО, но испытает «некоторые неудобства», также может попросить Альянс о поддержке. Но это она должна сделать сама — без ее желания никто ничего предпринимать не будет, о чем неоднократно говорилось и во время недавнего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Есть тут еще одна загвоздка: решение о выделении стране этой самой помощи принимается консенсусом всем 29-ю странами — членами НАТО. 29-ю! Как вы думаете, захочет ли какая-нибудь Турция защищать независимость Беларуси и насколько наш суверенитет дорог Люксембургу?

Это прекрасно понимает и Лукашенко. Поэтому слова о монстре НАТО, который тут же пойдет войной за Беларусь, не более чем блеф.

Да, Европа и США, предпочли бы видеть Беларусь суверенной и независимой. Но вписываться за страну, которая сама делает все возможное, чтобы перестать быть такой, там вряд ли станут.
 
 
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Звучит, конечно, угрожающе. Попугать Россию войной с НАТО, если та посягнет на суверенитет Беларуси — красивый ход. Вот только впишется ли НАТО за Беларусь?
 
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