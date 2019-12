Источник: 4 января в Беларусь приедет госсекретарь США

Это первый за время правления Лукашенко визит госсекретаря США в Беларусь - страну, против которой Штаты держат санкции, но при этом говорят с которой на уровне первого лица, отмечает канал.

Данные частично подтверждает со ссылкой на свои источники политический обозреватель Артем Шрайбман. "Мои знакомые называли только месяц - январь, - пишет обозреватель в своем. - А вот тезке Гарбацевичу ещё дали и дату. Если ничего не сорвётся, к нам едет ревизор глава Госдепа. Если бы не крепнущие братские узы на востоке и тонны алармизма в западной прессе на тему "Belarus is the next to be annexed", этой бы череды топовых визитов из Вашингтона не было. Поэтому скажем спасибо России за то, что открывает Беларусь миру".