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Источник: 4 января в Беларусь приедет госсекретарь США
Источник материала: Партизан
4 января в Беларусь приедет госсекретарь США Майкл Помпео, сообщают источники телеграм-канала
По данным канала, Майкл Помпео прибудет таким же маршрутам, что и предыдущие американские топ-чиновники: через Украину, пишет
Это первый за время правления Лукашенко визит госсекретаря США в Беларусь - страну, против которой Штаты держат санкции, но при этом говорят с которой на уровне первого лица, отмечает канал.
Данные частично подтверждает со ссылкой на свои источники политический обозреватель Артем Шрайбман. "Мои знакомые называли только месяц - январь, - пишет обозреватель в своем
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4 января в Беларусь приедет госсекретарь США Майкл Помпео, сообщают источники телеграм-канала HARBACEVIČ.
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