Источник: 4 января в Беларусь приедет госсекретарь США

UDF.BY По данным канала, Майкл Помпео прибудет таким же маршрутам, что и предыдущие американские топ-чиновники: через Украину, пишет





Это первый за время правления Лукашенко визит госсекретаря США в Беларусь - страну, против которой Штаты держат санкции, но при этом говорят с которой на уровне первого лица, отмечает канал.









телеграм-канале . - А вот тезке Гарбацевичу ещё дали и дату. Если ничего не сорвётся, к нам едет ревизор глава Госдепа. Если бы не крепнущие братские узы на востоке и тонны алармизма в западной прессе на тему "Belarus is the next to be annexed", этой бы череды топовых визитов из Вашингтона не было. Поэтому скажем спасибо России за то, что открывает Беларусь миру". Данные частично подтверждает со ссылкой на свои источники политический обозреватель Артем Шрайбман. "Мои знакомые называли только месяц - январь, - пишет обозреватель в своем. - А вот тезке Гарбацевичу ещё дали и дату. Если ничего не сорвётся, к нам едет ревизор глава Госдепа. Если бы не крепнущие братские узы на востоке и тонны алармизма в западной прессе на тему "Belarus is the next to be annexed", этой бы череды топовых визитов из Вашингтона не было. Поэтому скажем спасибо России за то, что открывает Беларусь миру".



