Рождественский карп стал причиной ДТП в Чехии

Источник материала: Tut.by

Рождественский карп стал причиной ДТП в Либерецком крае в Чехии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.





Авария произошла днем 23 декабря. По информации полицейских, 62-летняя женщина на Skoda Felicia везла в пакете на переднем сиденье живого карпа. В какой-то момент рыба выпрыгнула из пакета на колени водителя. В результате женщина потеряла контроль над управлением, сбила дорожный знак и врезалась в столб.





Женщина получила в аварии травмы средней степени тяжести. Ее на вертолете доставили в больницу.