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Рождественский карп стал причиной ДТП в Чехии
Источник материала: Tut.by
Рождественский карп стал причиной ДТП в Либерецком крае в Чехии. Об этом
Авария произошла днем 23 декабря. По информации полицейских, 62-летняя женщина на Skoda Felicia везла в пакете на переднем сиденье живого карпа. В какой-то момент рыба выпрыгнула из пакета на колени водителя. В результате женщина потеряла контроль над управлением, сбила дорожный знак и врезалась в столб.
Женщина получила в аварии травмы средней степени тяжести. Ее на вертолете доставили в больницу.
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Водитель получила в аварии травмы средней степени тяжести. Ее на вертолете доставили в больницу.
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