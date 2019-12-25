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Благотворительная акция Мир без слез банка ВТБ (Беларусь) прошла в Витебском регионе

26.12.2019 10:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Благотворительная акция «Мир без слез» банка ВТБ (Беларусь) прошла в Витебском регионе

Мероприятие состоялось в рамках благотворительной программы «Мир без слез»: банк финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских отделений и больниц, специализированных центров и детских домов, а также устраивает представления.

В 2019 году банк оказал помощь Сенненской школе-интернату в размере 10 тысяч рублей. На выделенные средства администрацией учреждения были закуплены постельные принадлежности, обогреватели и мебель.

Благотворительная акция «Мир без слез» банка ВТБ (Беларусь)

Ни один визит не обходится без выступления артистов. В праздничной программе приняли участие аниматоры с шоу мыльных пузырей, а также давние партнеры проекта – компания «Химикидс» (серия научных химических опытов для детей).

Благотворительная программа «Мир без слез» создана в 2003 году по инициативе Банк ВТБ (ПАО) с целью поддержки учреждений детского здравоохранения, детей-сирот и детей с особенностями психофизического развития. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) первым из дочерних банков Группы присоединился к программе: в 2008 году помощь была оказана 2-ой городской детской клинической больнице города Минска.

Благотворительная акция «Мир без слез» банка ВТБ (Беларусь)

В 2019 году общий объем помощи, направленной на создание и укрепление материально-технической базы, приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, медикаментов, учебных и дидактических пособий, строительных материалов и хозяйственных нужд, составил 110 000 белорусских рублей.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Сотрудники банка ВТБ (Беларусь) с торжественным визитом посетили Сенненскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и...
 
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