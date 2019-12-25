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Благотворительная акция Мир без слез банка ВТБ (Беларусь) прошла в Витебском регионе
Источник материала: Myfin
Мероприятие состоялось в рамках благотворительной программы «Мир без слез»: банк финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских отделений и больниц, специализированных центров и детских домов, а также устраивает представления.
В 2019 году банк оказал помощь Сенненской школе-интернату в размере 10 тысяч рублей. На выделенные средства администрацией учреждения были закуплены постельные принадлежности, обогреватели и мебель.
Ни один визит не обходится без выступления артистов. В праздничной программе приняли участие аниматоры с шоу мыльных пузырей, а также давние партнеры проекта – компания «Химикидс» (серия научных химических опытов для детей).
Благотворительная программа «Мир без слез» создана в 2003 году по инициативе Банк ВТБ (ПАО) с целью поддержки учреждений детского здравоохранения, детей-сирот и детей с особенностями психофизического развития. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) первым из дочерних банков Группы присоединился к программе: в 2008 году помощь была оказана 2-ой городской детской клинической больнице города Минска.
В 2019 году общий объем помощи, направленной на создание и укрепление материально-технической базы, приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, медикаментов, учебных и дидактических пособий, строительных материалов и хозяйственных нужд, составил 110 000 белорусских рублей.
*партнерский материал
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