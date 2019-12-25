Стало известно, почему Азаренко пропустит Australian Open

Источник материала: Tut.by

Две недели назад мы писали о том, что Азаренко не заявилась на Australian Open, который она выигрывала в 2012 и 2013 году. А сейчас tennisworldusa.org сообщил о причинах пропуска (которые, впрочем, были очевидны и так), передает «Прессбол».



Фото: Reuters

Спортсменка подтвердила, что пропустит турнир из-за личных проблем. Судебный процесс не мешает ей полноценно тренироваться и готовиться к старту нового сезона, информирует tennisworldusa.org.

У Азаренко состоится очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не может выехать за пределы США. Судебный процесс идет с 2017 года и находится на заключительном этапе.