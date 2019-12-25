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Стало известно, почему Азаренко пропустит Australian Open
Источник материала: Tut.by
Две недели назад мы
Спортсменка подтвердила, что пропустит турнир из-за личных проблем. Судебный процесс не мешает ей полноценно тренироваться и готовиться к старту нового сезона, информирует tennisworldusa.org.
У Азаренко состоится очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не может выехать за пределы США. Судебный процесс идет с 2017 года и находится на заключительном этапе.
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Судебный процесс идет с 2017 года.
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