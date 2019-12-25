Поздравляем победителей областного турнира юных физиков

21-22 декабря 2019 года в Минском областном институте развития образования состоялся ХI турнир юных физиков.
В мероприятии приняли участие 19 команд – 95 учащихся из 12 районов: Борисовского, Дзержинского (3 команды), Клецкого, Логойского, Любанского, Несвижского (2 команды), Пуховичского, Слуцкого (2 команды), Смолевичского (2 команды), Солигорского, Столбцовского, Червенского (3 команды).
Диплом второй степени:
- команда ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Дзержинского района (руководители – Дубина Максим Викторович, Реутова Елена Шамильевна, учителя физики).
Диплом третьей степени:
- команда ГУО «Гимназия г. Дзержинска» (руководитель – Довнар Михаил Люцианович, учитель физики).
Похвальный отзыв:
- команда ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района (руководитель – Титова Анна Александровна, учитель физики).