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Поздравляем победителей областного турнира юных физиков

26.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

21-22 декабря 2019 года в Минском областном институте развития образования состоялся ХI турнир юных физиков.

В мероприятии приняли участие 19 команд – 95 учащихся из 12 районов: Борисовского, Дзержинского (3 команды), Клецкого, Логойского, Любанского, Несвижского (2 команды), Пуховичского, Слуцкого (2 команды), Смолевичского (2 команды), Солигорского, Столбцовского, Червенского (3 команды).

Диплом второй степени:

- команда ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Дзержинского района (руководители – Дубина Максим Викторович, Реутова Елена Шамильевна, учителя физики).

Диплом третьей степени:

- команда ГУО «Гимназия г. Дзержинска» (руководитель – Довнар Михаил Люцианович, учитель физики).

Похвальный отзыв:

- команда ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района (руководитель – Титова Анна Александровна, учитель физики).




 
 
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21-22 декабря 2019 года в Минском областном институте развития образования состоялся ХI турнир юных физиков.
 
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