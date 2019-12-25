Королевский мат. Участницы конкурсов красоты, опозорившие корону

Первое место в конкурсе красоты сулит не только приятные бонусы в виде популярности, но и пристальное внимание к победительницам со стороны журналистов и общества, поэтому стать участницей какого-нибудь скандала девушкам-моделям так же просто, как принять участие в рядовой фотосессии. "АиФ" рассказывает о королевах красоты, которые не смогли избежать этой участи: кто-то попал на первые полосы газет из-за любви к нецензурной лексике, а кто-то — из-за разборок с мужем.

Элина Воронцова — отборный мат от королевы

«Друзья, хочу поделиться с вами своей радостью и счастьем! Я стала победительницей всероссийского конкурса красоты и грации „Королева России-2019“. Свою победу я посвящаю любимому мужчине, ради которого хочется жить и радовать своей красотой и достижениями», — написала буквально на следующий день после конкурса в Instagram Элина Воронцова. Однако как следует насладиться победой девушке не дали, поскольку вскоре модель оказалась в центре скандала. Все федеральные СМИ цитировали ее грубые высказывания в адрес журналиста Михаила Долгова. Оказалось, что бранной лексикой блондинка владеет не хуже, чем умеет ходить по подиуму и позировать фотографам. Ее диалог с Долговым, который был выложен в Сеть, состоял практически из одних матерных слов. Самые безобидные фразы, которые произнесла Элина в этой далеко не светской беседе, звучали так: «петушара», «прешь против меня», «тупорылый мозг», «отрежут язык».

Конфликт между журналистом и моделью разгорелся из-за сюжета, в котором принимала участие Воронцова. Видео было посвящено тому, как девушки разводят мужчин на деньги, и модель якобы должна была предстать в нем в роли эксперта по семейным отношениям, а в итоге стала главным действующим лицом. Увидев конечный результат, она, разумеется, осталась недовольна. Видимо, так сильно, что Михаилу Долгову даже пришлось написать заявление в полицию, чтобы обезопасить себя от защитников Элины. Но, к счастью, конфликт погас так же быстро, как разгорелся. И лишь публикации с заголовками «Ваше быдлячество» или «22 матерных слова за две минуты: „Королева России-2019“ показала истинное лицо» напоминают о случившемся.

Алеся Семеренко — уже не «Мисс Москва»

Когда в 2018 году Алеся Семеренко получила титул «Мисс Москва», вряд ли она представляла, что ей придется расстаться с ним всего через несколько месяцев. Уже в марте 2019 года СМИ сообщили: оргкомитет конкурса впервые в истории лишил девушку короны. Такие жесткие санкции были применены из-за того, что Семеренко якобы нарушила ряд обязательств, предусмотренных договором, а именно не появилась ни на одном благотворительном мероприятии. Правда, сама она опровергала эту информацию. Тем не менее короны и титула она лишилась, все это добро перешло к первой вице-мисс Ксении Паленовой.

«Вместо обещанной славы, сверкания софитов, пиара, ковровых дорожек — потоки грязи, сплетни, отвратительное отношение. Лучше бы я была популярным блогером, чем тратила свои силы на титулы, за которыми ничего не стоит. Много громких слов, а на деле… Поэтому не завидую Ксюше, пусть настанет ее час», — рассуждала уже бывшая «Мисс Москва» в Instagram. Но недолго Семеренко выдержала без конкурсов, недавно девушка отличилась на «Мисс бикини-2019», где заняла первое место.

Оксана Воеводина — некрасивый развод



Монарх сбежал. Чем закончился брак Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии Подробнее

«Это случилось в Европе весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым, ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии», — писала в Instagram обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина. Ее брак с монархом Мухаммадом V наделал много шума не только в Москве, но и на родине жениха. Никто и предположить не мог, что эти романтические отношения закончатся буквально через несколько месяцев после роскошной свадьбы в Барвихе, да еще так некрасиво. Сначала Мухаммад V практически сразу после женитьбы на Воеводиной добровольно отрекся от своего титула, а затем — и от жены. В один прекрасный день муж модели просто уехал и больше не вернулся, оставив ее в положении. О желании благоверного развестись Оксана узнала из прессы. Решения расстаться с красавицей-женой король не изменил, даже когда девушка родила ему сына. Судя по всему, камнем преткновения между супругами стало именно появление малыша. «Нет никаких объективных причин считать, что Мухаммад — биологический отец сына Оксаны», — приводит слова адвоката теперь уже экс-монарха The Straits Times. Что стало поводом для подозрения девушки в неверности, адвокат уточнять не стал. Тем временем сама модель в интервью британской Daily Mail заявила, что ее сын — «запланированный и желанный ребенок» и, если понадобится, она готова сделать тест на отцовство. А вот другой интересный момент, который заинтересовал журналистов, она комментировать не спешит. Некоторые СМИ находят невероятное сходство между Воеводиной и скандальной участницей шоу «Каникулы в Мексике-2» Николь, запомнившейся зрителям своим вызывающим поведением. Может быть, экс-король тоже посмотрел этот проект?