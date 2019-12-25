В Китае заявили об отсталости Ту-95 и Ту-160М от «самолета-невидимки» B-2 Spirit

Источник материала: Tut.by

Российские (советские) стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160М по своим возможностям отстают от современного оружия США, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Sohu.



Фото: wikipedia.org

В заметке на китайском портале говорится, что Ту-95 и Ту-160М, в отличие от американского B-2 Spirit, не используют стелс-технологии, поэтому будут заметными для средств противовоздушной обороны потенциального противника.

Также в публикации утверждается, что проектируемый в России перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) имеет «отличные характеристики на бумаге, однако до появления его реального прототипа еще далеко».

В отличие от России и США, в настоящее время Китай фактически не располагает развитой стратегической дальней авиацией, одним из трех компонентов «ядерной триады».