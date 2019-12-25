Михаил Боярский: «Я считал себя самым передовым, волосатым и музыкальным»

Источник материала: Аргументы и факты

26 декабря «главному мушкетёру страны» исполняется 70 лет. Накануне юбилея мы встретились с актёром и спросили, что он думает о современной жизни, театре и кино.

«Стал ворчливым»

Елена Данилевич, «АиФ»: — Михаил Сергеевич, почти к каждой круглой дате вы выпускаете премьеру. Вот и сейчас в день рождения выйдете на сцену в юбилейной постановке. Традиция или совпадение?

Михаил Боярский: — Совпадение, потому что я очень не люблю юбилеи. И чужие, и свои. Единственный праздник, который меня потряс, — спектакль для Алисы Бруновны Фрейндлих «Оскар и розовая дама», поставленный к её 70-летию. Он настолько запал в душу, что я тоже задумал сделать нечто подобное. Но для этого у меня нет ни таланта, ни сил.

— Но вы сами сказали, что в новом водевиле «В этом милом старом доме» принимаете участие с удовольствием.

— Принимаю, потому что это не бенефис, где мэтр на первом плане. У меня и моей супруги две второстепенные возрастные роли. Но главное, что речь там идёт о времени, по которому я очень скучаю. Это послевоенные годы, когда жили мои родители, их близкие, друзья. Где дети целый день играли во дворе, а воспитывали их и кормили всей коммуналкой. Где обед делался в складчину. Тоскую по поездам, где сразу же ставилось на стол всё, что взяли с собой. По разговорам, которые велись на кухнях и в «курилках». Я не идеализирую — и тогда люди сталкивались с массой недостатков, перекосов. Но чистоты души, совести, приличия и уважения было намного больше, чем сейчас. Это нам и хотелось показать.

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— Сегодня вы популярный, благополучный, обласканный властями артист. Почему же нынешнее время так не нравится?

— Я оказался консерватором, хотя мне представлялось, что я самый передовой, волосатый, музыкальный и спортивный, не терпящий прошлого и устремлённый только в будущее. Сегодня раздражения прибавилось, я стал ворчливым и озлобленным. Мне жаль того, что потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит. По крайней мере, в театре. Когда в одной из нашумевших пьес Моцарт вышел с телефоном и в наушниках, я чуть не убежал из зала: «Алло, Сальери? Это Моцарт. Как дела?» Или в чеховской «Чайке» соорудили бассейн, где плещутся голые. Понимаю, что мир идёт вперёд и тормозить прогресс бессмысленно, но мне он непонятен. Сегодня гаджеты затмили сердца. Пожалуйста, экспериментируйте, но без меня. Я за театр, который будит чувства, эмоции, а их никакими раздеваниями не заменишь.

Любовь или «отношения»?

— Недавно вы ополчились и на представительниц прекрасного пола. Заявили, что женщина «должна прилепиться к своему мужу» и прежде всего быть матерью. При этом в вашей семье все женщины яркие, независимые личности.

— Однако у них помимо актёрской карьеры есть семья, дети, внуки. Что плохого, если мужчина хочет сделать для жены всё возможное? Он тащит, оберегает, достаёт и получает от этого радость. А она ему говорит: «Большое спасибо, родной!» Родители должны показывать детям пример. Если соблюдаются общепринятые правила и нормы — всё будет в порядке. Как только начинаются эксперименты со свободой, распущенностью, деньгами — это вина родителей. Неясно, например, откуда у нас вдруг появилось несколько полов, аномальное стало нормой. Почему этому уделяется столько внимания?

Также всё чаще слышу, что молодым сегодня трудно познакомиться, что любовь заменили «отношения». Конечно, сложно! Ведь все сидят в компьютерах, соцсетях, где можно выдавать себя за кого угодно, рассказывать небылицы, обещать золотые горы. Женятся и разводятся тоже по несколько раз. Почему-то забывают, что жизнь коротка, а ведь надо создать семью, вырастить детей, внуков, желательно правнуков. Это большая работа и удовольствие одновременно. Жаль, что многие этого не понимают.

— Вы недавно снялись в продолжении «Гардемаринов». В кино вам комфортнее, чем в театре?

— У нас сложились хорошие, почти родственные отношения с режиссёром Светланой Дружининой и её мужем, оператором Анатолием Мукасеем. Уже готовы «Гардемарины-4», начали пятые, в перспективе шесть и семь. Мы ведь знакомы с ними почти полвека, ещё со «Сватовства гусара». Кроме того, Светлана Сергеевна тоже однолюб и приглашает, как правило, только тех, с кем уже работала. Она традиционный режиссёр, классик. Когда снимаюсь у Дружининой, мне кажется, что время повернулось вспять.

— Но вы снимались и в «караоке-комедии» у Жоры Крыжовникова в фильме «Самый лучший день». Говорят, остались довольны.

— Снимался, но ходил по площадке, как на экскурсии. Для меня то, как работала эта команда, — чудеса. Задействованы 6–8 камер, в мгновение ока одета массовка. Мы с Инной Михайловной Чуриковой играли родителей главного героя, которого исполнил Дмитрий Нагиев. Мне кажется, молодёжь над нами немного издевалась. Пока мы с Чуриковой, как черепахи, всё осилили, пока она дошла до нужного места, пока меня из кресла достали — они здесь уже всё сделали и поехали куда-то ещё. Им даже неважно, как именно ты играешь. Главное — лицо в кадре и количество отснятых метров. Так всё изменилось, что работать не успеваешь. Сняться — да, поработать — нет. Кстати, фильм мне в целом понравился. Так что рад, что прикоснулся к современному кино.

Не «киснуть»!

— Михаил Сергеевич, в последнее время знаменитости вызывают не только восторг, но и зависть, а порой и ненависть. Приходилось на себе испытывать издержки узнаваемости?

— Смотря что понимать под издержками. К примеру, появилось много каких-то странных розыгрышей. То слышу, что на моей машине кто-то сбил человека, то сообщают, что квартира заминирована. Выясняется, что это блеф, но нервозность вызывает. Также приходит много писем с просьбой о помощи. И не всегда удаётся отличить, действительно люди нуждаются или это «ложный вызов». Конечно, если пишут, что не хватает на дрова или еду, — сразу помогаю. Однажды даже получил ответ: «Спасибо, что в лютую зиму спасли мне жизнь». Это так мало — и так много.

— В этом году вы впервые стали наставником шоу «Голос. 60+». Удался ли дебют?

— Полностью! Там происходило столько всего удивительного. Выходит бабушка, которой 91 год, и показывает такое! Можно только удивляться, откуда в пожилых столько энергии. Они готовятся, выступают, волнуются, как дети. Это большой стимул для тех, кто «киснет» — как я, например. В передаче всё вживую, без фонограмм, все честно голосуют и аплодируют. Мне этот опыт очень понравился и добавил бодрости.

— Через несколько дней наступит Новый год. Ваш юбилей накануне. Два праздника объединяете вместе?

— Я дни рождения не люблю, не отмечаю — стесняюсь. И обычно стараюсь уехать. В этот раз, правда, придётся идти на компромисс. У нас в семье много декабрьских. Когда жили скромнее, совмещали дни рождения и Новый год. Сейчас тоже чаще всего отмечаем символически. Под бой курантов поднимаем бокалы, обмениваемся подарками — и всё. И посуду мыть не надо! Везде свои традиции, и я желаю всем здоровья и доброты.