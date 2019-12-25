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Маленькие победы больших фантазеров из СШ №24

26.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Ансамбль «Фантазеры» становился лауреатам и дипломантом районных, областных, республиканских конкурсов «Здравствуй, мир!», «Звени, струна!», « Беларускiя таленты», а также принял участие и завоевал высокие награды в IV Международном конкурсе-фестивале «#BYFEST» и II Международном конкурсе-фестивале искусств «Моя Мечта-2019». В репертуаре наших «звездочек» звучали классические и эстрадные произведения, музыка к кинофильмам, попурри на темы военных песен.

Одним из последних городских мероприятий, в котором принял участие наш ансамбль, было открытие выставки образцовой художественной студии «Палитра» в галерее «З’ява» Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева. Юные музыканты и их учителя исполнили вариации из классического и белорусского репертуаров.

Благодарим за поддержку всех, неравнодушных к искусству, в том числе отзывчивых родителей юных артистов. Поздравляем ребят и педагогов с высокими результатами и желаем дальнейших творческих успехов!

Наталья ВАЙТЮХОВСКАЯ

 
 
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Ребята и педагоги инструментального ансамбля «Фантазеры» образцового оркестра русских инструментов «Русский сувенир» (руководители – Наталья Артуровна...
 
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