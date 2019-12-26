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Поют, вышивают, пишут стихи и шутят

26.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Поют, вышивают, пишут стихи и шутят

На базе отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов деревни Дикево прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Конкурс проводился с целью развития творческой инициативы и новаторства, а также повышения профессионального уровня и квалификации, создания условий для личностной самореализации социальных работников территориального центра.

В нем приняли участие младшие медицинские сестры отделения — Инна Бернардовна Лагун, Татьяна Ивановна Жилко, Лия Александровна Ефимова, Татьяна Павловна Мацулевич. Ежедневная работа которых, ориентирована на помощь людям с непростыми человеческими судьбами, а главная задача – создать для человека с ограниченными возможностями такие жизненные условия, чтобы каждый чувствовал и знал, что он любим и нужен в этом мире.

Для многих социальных работников люди, за которыми они ухаживают, становятся родными. К своим подопечным сотрудницы отделения относятся с душой, стараются поддержать в трудной ситуации, да и просто подарить часть своей душевной теплоты человеку, который в этом нуждается.

Профессиональное мастерство лучшего социального работника оценивалось по итогам четырех конкурсов. Во время конкурсной программы участницы рассказали о себе, своей работе, продемонстрировали творческие таланты и кулинарные способности. Оказывается, социальные работники прекрасно танцуют, поют, вышивают, пишут стихи и шутят. Они также смогли блеснуть знаниями по нормативно-правовым основам деятельности, практической организации работы.

По итогам конкурса в номинации «Самая профессиональная» победила Инна Бернардовна Лагун, «Самой активной» стала Татьяна Ивановна Жилко, «Самая гостеприимная» — Лия Александровна Ефимова, а «Самая находчивая» — Татьяна Павловна Мацулевич.

Директор территориального центра социального обслуживания населения района Инна Вячеславовна Приставко поздравила участниц с победой в конкурсе и вручила победительницам дипломы и ценные подарки.

Елена АНАНИЧ.

Поют, вышивают, пишут стихи и шутят Поют, вышивают, пишут стихи и шутят

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