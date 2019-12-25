На базе волковысской женской консультации открылось межрайонное отделение «Брак и семья»

Источник материала: Новости Волковыска

24 декабря на базе волковысской женской консультации открылось межрайонное консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья». На открытии присутствовали главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета Елена Курбат, главный врач учреждения здравоохранения «Волковысская центральная районная больница» Елена Грицкевич, заведующий областным консультативно-диагностическим отделением «Брак и семья» поликлиники УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» Наталья Полудень, заместитель главного врача по детству и родовспоможению учреждения здравоохранения «Волковысская центральная районная больница» Наталия Твердая, заведующий женской консультацией Елена Запасник.

Демографическая ситуация в Гродненской области, как и в целом в Республике Беларусь, ухудшается – снижается рождаемость. В области за 11 месяцев 2019г. родилось на 824 (8,3%) младенца меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С целью реализации мероприятий подпрограммы 1 «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, формирования ответственного родительства у населения и повышения рождаемости в Гродненской области созданы межрайонные консультативно-диагностические отделения «Брак и семья» в г.Гродно, УЗ «Лидская центральная районная больница», а с 24 декабря 2019г. и на базе УЗ «Волковысская центральная районная больница», что позволит оказывать комплексную специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь супружеским парам, женщинам репродуктивного возраста и беременным Волковысского, Берестовицкого, Мостовского и Свислочского районов – прокомментировала главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета Елена Курбат.





Перед каждым межрайонным отделением «Брак и семья» стоят следующие задачи: планирование зачатия и рождения желанного здорового ребенка в оптимально удобное для супружеской пары время с применением методов добрачной и пренатальной диагностики; профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний репродуктивной системы; профилактика и своевременная диагностика по проблемам невынашивания беременности; консультации по проблемам репродуктивного здоровья и оказание квалифицированной психотерапевтической помощи – пояснила заведующий областным консультативно-диагностическим отделением «Брак и семья» поликлиники УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» Наталья Полудень.

Главный врач Елена Грицкевич рассказала, что в отделении будут функционировать следующие специализированные приёмы: по планированию семьи, невынашиванию беременности, профилактике онкозаболеваний, по оказанию психотерапевтической и терапевтической помощи, а также кабинет ультразвуковой диагностики.



