«Золотая нить добра»

Источник материала: Клiч Радзiмы

В нашей стране несколько тысяч человек имеют различную степень инвалидности. Проведение Дня инвалида направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия.

Люди-инвалиды, дети-инвалиды ограничены физически, но они безграничны в своих способностях, талантах и стремлении к самовыражению. Благодаря огромной силе духа и воли эти люди добиваются успехов в самых различных сферах: художественном творчестве, искусстве, спорте.

В этот день особенно каждый человек должен задуматься о том, что рядом с нами живут люди, которые так нуждаются в нашей помощи и поддержке. Мы не должны быть к ним равнодушными.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным Днем инвалидов. Этот день отмечается во многих странах мира, в том числе и в Республике Беларусь. По данным ООН, в мире сегодня насчитывается около 1 миллиарда человек с различными степенями инвалидности. Это примерно 15% населения планеты. В далекие времена люди с ограниченными возможностями занимали самую низкую ступень населения, уделом которой было нищенское существование и вымирание.

В наше время положение людей с инвалидностью существенно улучшилось, создана система медицинского и социального обслуживания, существуют реабилитационные центры, учреждения социального обслуживания, людям с инвалидностью предоставляются необходимые услуги, выплачиваются пособия, назначаются льготы, многие из них принимают активное участие и добиваются высоких результатов в различных сферах жизни. Но актуальной проблемой по-прежнему остается адаптация в обществе, наше отношение и душевное состояние людей с ограничениями.

Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов, которое работает в нашем поселке с 2009 года, тоже прошли этот непростой путь преодоления, и они уверены: инвалидность — не повод отказываться от всех радостей жизни! Главное, чтобы человек не замкнулся в четырех стенах, был крепок морально и духовно. На базе отделения организована работа кружков, клубов, реабилитационно-трудовых мастерских, которые предоставляют людям с инвалидностью 1 и 2 группы возможность реализовать себя через творческую деятельность, общение, музыку, доступный труд, коллективные творческие дела.

Международный день инвалидов объединяет всех людей с ограниченными возможностями. Мы изо всех сил хотим сделать это событие для вас праздником, во время которого вы сможете проявить свои сильные стороны и творческие способности. Инвалидность — это всего лишь состояние тела. Главное, что все вы обладаете душой, желаниями, целями. Ваш недуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную цель и стремитесь к ней.

Далее вниманию присутствующих была представлена благотворительная программа «Золотая нить добра».

С музыкальными номерами выступили подопечные отделения. В этот день для участников и гостей мероприятия был приготовлен сладкий стол.

Елена АНАНИЧ.