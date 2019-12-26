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«Золотая нить добра»

26.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Золотая нить добра»

В нашей стране несколько тысяч человек имеют различную степень инвалидности. Проведение Дня инвалида направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия.

Люди-инвалиды, дети-инвалиды ограничены физически, но они безграничны в своих способностях, талантах и стремлении к самовыражению. Благодаря огромной силе духа и воли эти люди добиваются успехов в самых различных  сферах: художественном творчестве, искусстве, спорте.

В этот день особенно каждый человек должен задуматься о том, что рядом с нами живут люди, которые так нуждаются в нашей помощи и поддержке. Мы не должны быть к ним равнодушными.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным Днем инвалидов. Этот день отмечается во многих странах мира, в том числе и в Республике Беларусь. По  данным ООН, в мире сегодня насчитывается около 1 миллиарда человек с различными степенями инвалидности. Это примерно 15% населения планеты. В далекие времена люди с ограниченными возможностями занимали самую низкую ступень населения, уделом которой  было нищенское существование и вымирание.

В наше время положение людей с  инвалидностью существенно улучшилось, создана система медицинского и социального обслуживания,  существуют реабилитационные центры, учреждения социального обслуживания, людям с инвалидностью  предоставляются необходимые услуги, выплачиваются пособия, назначаются льготы, многие из них принимают активное участие и добиваются высоких результатов в различных сферах жизни. Но актуальной  проблемой по-прежнему остается адаптация в обществе, наше отношение и  душевное состояние людей с ограничениями.

Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов, которое работает в нашем поселке с 2009 года, тоже прошли этот непростой путь преодоления, и они уверены: инвалидность — не повод отказываться от всех радостей жизни! Главное, чтобы человек не замкнулся в четырех стенах, был крепок морально и духовно. На базе отделения организована работа  кружков,  клубов,  реабилитационно-трудовых мастерских, которые предоставляют людям с инвалидностью 1 и 2 группы возможность реализовать себя через творческую деятельность, общение, музыку, доступный труд, коллективные творческие дела.

Международный день инвалидов объединяет всех людей с ограниченными возможностями. Мы изо всех сил хотим сделать это событие для вас праздником, во время которого вы сможете проявить свои сильные стороны и творческие способности. Инвалидность — это всего лишь состояние тела. Главное, что все вы обладаете душой, желаниями, целями. Ваш недуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную цель и стремитесь к ней.

Далее вниманию присутствующих была представлена благотворительная программа «Золотая нить добра».

С музыкальными номерами выступили подопечные отделения.  В этот день для участников и гостей мероприятия был приготовлен сладкий стол.

Елена АНАНИЧ.

«Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра» «Золотая нить добра»

 

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