4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской

Источник материала: Аргументы и факты

Еще четверть века назад актеры могли скрывать дату рождения, женщины юбилейные цифры и вовсе не афишировали. Нынче ни одну дату, ни единый факт личной жизни не спрячешь — все тайное когда-нибудь станет явным. Один выход у медийных персон: говорить, что чувствуют они себя на… Ну, тут уж кто во что горазд.

В 17 лет ушла из дома

Евгении, впрочем, стесняться нечего. Выглядит она свежее, чем десяток лет назад. Прогресс эстетической медицины и косметологии налицо. Точнее, на лице. Да, немногие актрисы готовы сегодня стареть естественно. Добровольской к тому же и не «по статусу» быть пенсионеркой. Дочери-то всего 10, и муж сильно моложе. Надо соответствовать. А тут такие оглушительные цифры: в 55 лет у нее 38-летний стаж в кино и более сотни картин в фильмографии. При этом актриса успела трижды побывать официально замужем, родить трех сыновей и лапочку дочку. Двух старших уже выпустить из родного гнезда. Да еще построить загородный дом. Как она все успевает, одному Богу известно.

Видимо, закалка, полученнная в детстве, помогает. Дочь сильно занятых родителей, занимавших руководящие посты, большую часть времени Женя была предоставлена сама себе. Однако не слонялась без дела, а все время находила занятия. Говорят, даже пианино у папы выпросила и сама себя к преподавателю записала. Потом также устроилась в театральную студию Спесивцева. А в 17 лет ушла из дома…

Отказала Касаткиной

Самостоятельность и независимость — черты характера, которые были присущи Добровольской с ранних лет. Ей и палец в рот не клади — откусит. Поступая, например, в ГИТИС, она не смогла сдержать эмоций и в ответ на замечания неизвестных актрис в жюри безапелляционно спросила: «А вы, собственно, кто?»

Проработав год уборщицей в театре Моссовета, Женя со второй попытки поступила в ГИТИС — на курс Колосова и Касаткиной. Учиться и параллельно сниматься мэтры, конечно же, запрещали. Но как следовать запретам, если тебе уже в 17 лет предложили главную роль?



Евгения Добровольская в фильме «Клетка для канареек» (1983) Фото: Кадр из фильма

За 4 года учебы Добровольская снялась в пяти картинах и каждый раз писала объяснительные, оправдывалась, обещала, что «больше так не будет». Однако перед дипломным спектаклем совсем «распоясалась» — вздумала забеременеть (первым мужем актрисы был партнер по ее дебютному фильму Вячеслав Баранов, 7 лет назад сгоревший от рака). И Касаткина сняла ее с главной роли…

Прошло много лет. Добровольская уже стала известной актрисой, когда ей вдруг позвонили от Людмилы Ивановны с просьбой выступить на юбилейном вечере. «Вы ее ученица, единственная». «Единственная известная? — прервала звонившего Евгения. — Я не приду. И Людмила Ивановна знает почему…»



Евгения Добровольская в фильме «Моонзунд» (1987) Фото: Кадр из фильма

Она свободна, он женат

Сегодня ее действительно знают многие любители отечественного кино и театра. Во МХАТе, где Добровольская служит уже три десятка лет, ей удалось проявить себя в ярких классических и современных ролях. Однако долгие годы мэтры не видели Евгении применения на сцене. Не понимали, в каком амплуа ее задействовать.

Она уходила от Дорониной, Табакова, курировавшей «Современник-2» Волчек… Пока не нашла себе пристанище у Ефремова. И наконец все сложилось. Даром что в тот момент Евгения была замужем за сыном Олега Николаевича. Как отпрыск известного и уважаемого человека Миша всегда был на виду. И, кажется, именно тогда к Добровольской пришла известность, которая эхом отзывалась еще многие годы спустя: «бывшая жена Михаила Ефремова».

Сегодня она не хочет вспоминать прошлое. Но вот парадокс: актриса с огромной фильмографией многим интересна больше личной жизнью, чем работой в кино и театре. И ведь она сама тому виной. Несколько лет назад, еще до встречи с третьим мужем, оператором Дмитрием Мананниковым, у Евгении случился адюльтер. Она была свободна, он женат.

Надеялась только на себя

«Ну, с кем не бывает?» — спросит кто-то, хорошо знакомый с артистическим закулисьем. Да, со многими, наверное, случалось. И многие, вероятно, предпочитали забыть о грехе, сохранив псевдоверность жене/мужу. Однако в случае с Добровольской слухи стали распространяться с бешеной скоростью, обрастая все новыми подробностями. И тогда Евгения решила сама открыть тайну, рассказав миру, что отец ее младшего Яна — актер Ярослав Бойко. Какую цель преследовала актриса, не очень понятно. Коллега не собирался оставлять семью, больше того — его простила супруга и вскоре подарила дочку. Или он ей подарил возможность снова испытать радость материнства, чтобы загладить вину?

Так или иначе, именно эту греховную связь Евгения считает главным недоразумением жизни. Хоть и подбодрил ее кто-то из коллег: «Добровольская всегда рожает от правильных мужчин».

Сегодня Степан, Николай, Ян и Анастасия — главные ценности актрисы. И если она никогда не отказывалась от предложений в кино и сериалах, то не только потому, что это ее работа и она должна сниматься, но и потому, что всю жизнь вынуждена была надеяться только на себя. Как ни покажется это странным, даже сейчас, будучи замужней дамой: похудевшей, похорошевшей и вроде бы точно счастливой. О чем бы ни судачили злопыхатели...