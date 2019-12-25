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4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской

26.12.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской
Евгения Добровольская. © / www.globallookpress.com

Еще четверть века назад актеры могли скрывать дату рождения, женщины юбилейные цифры и вовсе не афишировали. Нынче ни одну дату, ни единый факт личной жизни не спрячешь  все тайное когда-нибудь станет явным. Один выход у медийных персон: говорить, что чувствуют они себя на… Ну, тут уж кто во что горазд.

В 17 лет ушла из дома

Евгении, впрочем, стесняться нечего. Выглядит она свежее, чем десяток лет назад. Прогресс эстетической медицины и косметологии налицо. Точнее, на лице. Да, немногие актрисы готовы сегодня стареть естественно. Добровольской к тому же и не «по статусу» быть пенсионеркой. Дочери-то всего 10, и муж сильно моложе. Надо соответствовать. А тут такие оглушительные цифры: в 55 лет у нее 38-летний стаж в кино и более сотни картин в фильмографии. При этом актриса успела трижды побывать официально замужем, родить трех сыновей и лапочку дочку. Двух старших уже выпустить из родного гнезда. Да еще построить загородный дом. Как она все успевает, одному Богу известно. 

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Видимо, закалка, полученнная в детстве, помогает. Дочь сильно занятых родителей, занимавших руководящие посты, большую часть времени Женя была предоставлена сама себе. Однако не слонялась без дела, а все время находила занятия. Говорят, даже пианино у папы выпросила и сама себя к преподавателю записала. Потом также устроилась в театральную студию Спесивцева. А в 17 лет ушла из дома… 

Отказала Касаткиной

Самостоятельность и независимость  черты характера, которые были присущи Добровольской с ранних лет. Ей и палец в рот не клади  откусит. Поступая, например, в ГИТИС, она не смогла сдержать эмоций и в ответ на замечания неизвестных актрис в жюри безапелляционно спросила: «А вы, собственно, кто?» 

Проработав год уборщицей в театре Моссовета, Женя со второй попытки поступила в ГИТИС  на курс Колосова и Касаткиной. Учиться и параллельно сниматься мэтры, конечно же, запрещали. Но как следовать запретам, если тебе уже в 17 лет предложили главную роль? 

4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской
Евгения Добровольская в фильме «Клетка для канареек» (1983) Фото: Кадр из фильма

За 4 года учебы Добровольская снялась в пяти картинах и каждый раз писала объяснительные, оправдывалась, обещала, что «больше так не будет». Однако перед дипломным спектаклем совсем «распоясалась»  вздумала забеременеть (первым мужем актрисы был партнер по ее дебютному фильму Вячеслав Баранов, 7 лет назад сгоревший от рака). И Касаткина сняла ее с главной роли…

Прошло много лет. Добровольская уже стала известной актрисой, когда ей вдруг позвонили от Людмилы Ивановны с просьбой выступить на юбилейном вечере. «Вы ее ученица, единственная». «Единственная известная?  прервала звонившего Евгения.  Я не приду. И Людмила Ивановна знает почему…»

4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской
Евгения Добровольская в фильме «Моонзунд» (1987) Фото: Кадр из фильма

Она свободна, он женат

Сегодня ее действительно знают многие любители отечественного кино и театра. Во МХАТе, где Добровольская служит уже три десятка лет, ей удалось проявить себя в ярких классических и современных ролях. Однако долгие годы мэтры не видели Евгении применения на сцене. Не понимали, в каком амплуа ее задействовать. 

Она уходила от Дорониной, Табакова, курировавшей «Современник-2» Волчек… Пока не нашла себе пристанище у Ефремова. И наконец все сложилось. Даром что в тот момент Евгения была замужем за сыном Олега Николаевича. Как отпрыск известного и уважаемого человека Миша всегда был на виду. И, кажется, именно тогда к Добровольской пришла известность, которая эхом отзывалась еще многие годы спустя: «бывшая жена Михаила Ефремова».

4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской
«Королева Марго» (1996) Фото: Кадр из фильма

Сегодня она не хочет вспоминать прошлое. Но вот парадокс: актриса с огромной фильмографией многим интересна больше личной жизнью, чем работой в кино и театре. И ведь она сама тому виной. Несколько лет назад, еще до встречи с третьим мужем, оператором Дмитрием Мананниковым, у Евгении случился адюльтер. Она была свободна, он женат. 

4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской «Актриса — зверь!» Людмила Гурченко была строга ко всем, а к себе особенно

Надеялась только на себя

«Ну, с кем не бывает?»  спросит кто-то, хорошо знакомый с артистическим закулисьем. Да, со многими, наверное, случалось. И многие, вероятно, предпочитали забыть о грехе, сохранив псевдоверность жене/мужу. Однако в случае с Добровольской слухи стали распространяться с бешеной скоростью, обрастая все новыми подробностями. И тогда Евгения решила сама открыть тайну, рассказав миру, что отец ее младшего Яна  актер Ярослав Бойко. Какую цель преследовала актриса, не очень понятно. Коллега не собирался оставлять семью, больше того  его простила супруга и вскоре подарила дочку. Или он ей подарил возможность снова испытать радость материнства, чтобы загладить вину? 

Так или иначе, именно эту греховную связь Евгения считает главным недоразумением жизни. Хоть и подбодрил ее кто-то из коллег: «Добровольская всегда рожает от правильных мужчин». 

Сегодня Степан, Николай, Ян и Анастасия  главные ценности актрисы. И если она никогда не отказывалась от предложений в кино и сериалах, то не только потому, что это ее работа и она должна сниматься, но и потому, что всю жизнь вынуждена была надеяться только на себя. Как ни покажется это странным, даже сейчас, будучи замужней дамой: похудевшей, похорошевшей и вроде бы точно счастливой. О чем бы ни судачили злопыхатели...  

4 детей, 3 мужа и недоразумение. Арифметика судьбы Евгении Добровольской
Евгения Добровольская в фильме «Пётр Лещенко. Всё, что было...» (2013) Фото: Кадр из фильма
 
 
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Евгения Добровольская. © / www.globallookpress.com Еще четверть века назад актеры могли скрывать дату рождения, женщины...
 
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