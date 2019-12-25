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Беларусов просят самим решить, каким будет новый Административный кодекс
Источник материала: KYKY>
Мы уже
Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась уже говорил, что в Беларуси создадут комиссию экспертов, которые и займутся обновлением Административного кодекса. Теперь Лукашенко официально поручил сформировать экспертную комиссию под руководством замглавы администрации президента Ольги Чуприс. Об этом
В комиссию войдут ученые, юристы, представители госорганов и другие. Все они изучат мнения по новому КоАП – как от чиновников, так и от простых беларусов. Вас зовут присоединиться. Если у вас есть предложения по кодексу и вы знаете, как (и почему именно так) он должен выглядеть, делитесь своей точкой зрения:
Письма принимают до 24 января 2020 года.
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Мы уже рассказывали, что в Беларуси всерьез меняют Административный кодекс. Телодвижения чиновников начались с того момента, как 16 декабря Александр Лукашенко во...
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