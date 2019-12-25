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Беларусов просят самим решить, каким будет новый Административный кодекс

26.12.2019 11:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже рассказывали, что в Беларуси всерьез меняют Административный кодекс. Телодвижения чиновников начались с того момента, как 16 декабря Александр Лукашенко во время совещания сильно (как он умеет) раскритиковал силовиков за миллионы беларусов, которых за последние годы привлекли к административной ответственности. Сейчас власти предлагают самим беларусам рассказать, каким они хотят видеть КоАП.

Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась уже говорил, что в Беларуси создадут комиссию экспертов, которые и займутся обновлением Административного кодекса. Теперь Лукашенко официально поручил сформировать экспертную комиссию под руководством замглавы администрации президента Ольги Чуприс. Об этом сказано на портале pravo.by.

В комиссию войдут ученые, юристы, представители госорганов и другие. Все они изучат мнения по новому КоАП – как от чиновников, так и от простых беларусов. Вас зовут присоединиться. Если у вас есть предложения по кодексу и вы знаете, как (и почему именно так) он должен выглядеть, делитесь своей точкой зрения:

Письма принимают до 24 января 2020 года.

 
 
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Мы уже рассказывали, что в Беларуси всерьез меняют Административный кодекс. Телодвижения чиновников начались с того момента, как 16 декабря Александр Лукашенко во...
 
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