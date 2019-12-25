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«Здесь надо не жить, а работать». На Цнянке за 460 тысяч долларов продается необычный черный коттедж

26.12.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Цнянке за $ 460 тысяч выставлен на продажу очень необычный коттедж. Облицованный черной плиткой, с панорамными окнами — он виден издалека. Собственник коттеджа рассказал Realt.by, как организован «черный дом» — офис.


Фото: Павел Садовский, Realt.by

На участке площадью восемь соток стоит очень необычный для Беларуси коттедж. Он действительно виден издалека, и проехать мимо, не оглянувшись, невозможно.

— Когда я проектировал этот дом, мне хотелось, чтобы его пропорции были близки к пропорциям Каабы (мусульманская святыня в виде черного куба во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке — прим. авт.), — пояснил собственник дома. — Снаружи мы практически воспроизвели эту мусульманскую святыню и по цвету, и по форме. Поэтому, кстати, первое время этот коттедж между собой называли каабой. Сейчас, правда, мы его называем «черным домом» — по цвету облицовочной плитки.

По словам собственника коттеджа, дом изначально строился не для жизни. Тем не менее, к нему подведены все коммуникации, есть автономная канализация, сигнализация, отдельная мощная линия интернета, наружное и внутреннее видеонаблюдение. Количество парковочных мест — около 20.

— У нас есть здание в традиционном стиле в Масюковщине на таком же удалении от МКАД, и я понимал, что здесь будет удобно разместить офис, — рассказал продавец. — Вообще я с трудом понимаю архитекторов, которые разрешают размещать жилье так близко к дороге без шумоизоляционных щитов. Как здесь решен вопрос экологии? Я как раз сейчас занимаюсь этими вопросами для городов Беларуси и могу с уверенностью сказать, что в Европе везде установлены шумовые экраны, которые защищают дома от дороги. Поэтому лично для меня было совершенно понятно, что на таком приближении к МКАД жить совершенно невозможно. Но для офисов это хорошее место, и мы решили здесь реализовать необычный и функциональный проект, чтобы иметь еще одну шикарную внутреннюю локацию.


Фото: Павел Садовский, Realt.by

Фото: Павел Садовский, Realt.by

В доме есть приточно-вытяжная вентиляция, используется система кондиционирования. Привычных батарей нет — все вмонтированы в пол. Панорамные окна еще больше увеличивают пространство.

Владелец дома планировал разместить здесь сотрудников одного из собственных стартапов.

— Но парадигма в какой-то момент сменилась, в этой теме мы стали работать с Европой, поэтому размещать сотрудников в Минске стало нелогично. В итоге этот коттедж остался свободен.

В рабочем пространстве open-space могут разместиться до 16 человек, есть кабинет-переговорная с красивым панорамным окном, две кухни, обеденная зона, два санузла с душевыми кабинами. На первом этаже — просто большое открытое помещение, которое можно оборудовать по собственному усмотрению.


Фото: Павел Садовский, Realt.by

Фото: Павел Садовский, Realt.by

— Иногда у меня спрашивают, из чего складывается такая цена коттеджа. На самом деле, все очень просто. Участок стоил около $ 110 тысяч, во время строительства мы не экономили на материалах — такой дом это обуславливает. Вот и получилось, что сантехника у нас итальянская, плитка и на первом, и на втором этаже дизайнерская, из лимитированных коллекций. Даже решеточка на конвекторах в полу сделана из ценных пород дерева. Но другую в этот дом уже не было смысла даже покупать. Везде сделаны автоматизированные жалюзи, тройной стеклопакет, суперзвукоизоляция. В коттедже эксплуатируемая кровля, учтены все противопожарные нюансы, сделана дорогая оцинкованная лестница. На крыше, правда, нужно ставить «живой» экран, озеленять, но все это при желании будет делать новый собственник. К тому же в здание проведен отдельный оптоволоконный кабель, заключен договор с «Белтелекомом».

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Теги: Минск
 
 
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На участке площадью восемь соток стоит очень необычный для Беларуси коттедж. Он действительно виден издалека, и проехать мимо, не оглянувшись, невозможно.
 
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