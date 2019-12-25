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Пугачева снялась в фильме «Поездатый Новый год»

26.12.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народная артистка СССР Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, передает lenta.ru

В совем Instagram певица сообщила, что Ивлеева сняла веселый и легкий фильм. Ролик под названием «Поездатый Новый год» уже опубликован на YouTube, и со вчерашего дня набрал около 2 млн просмотров.


Скриншот из фильма

Артистка в фильме играет себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, общается и шутит с гостями.

Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел
По сюжету Ивлеева оказывается в одном вагоне поезда с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером. Они играют обычных людей. В ночь на 1 января каждый из персонажей загадывает желание и под Новый год они исполняются. Так, герой Галкина оказывается в замке среди знаменитостей, а его супругой оказывается Пугачева.

В картине также приняли участие юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие. 

 
 
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В картине также приняли участие юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие.
 
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