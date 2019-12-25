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Пугачева снялась в фильме «Поездатый Новый год»
Источник материала: Tut.by
Народная артистка СССР Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой,
В совем Instagram певица сообщила, что Ивлеева сняла веселый и легкий фильм. Ролик под названием «Поездатый Новый год» уже опубликован на YouTube, и со вчерашего дня набрал около 2 млн просмотров.
Артистка в фильме играет себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, общается и шутит с гостями.
Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел
В картине также приняли участие юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие.
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В картине также приняли участие юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие.
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