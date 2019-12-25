СМИ узнали, сколько за корпоратив берёт Тима Белорусских. Присядьте

Источник материала: KYKY

Журналисты kp.by решили выяснить , сколько беларуские селебрити зарабатывают на новогодних корпоративах. Сразу к делу – итак:

Тима Белорусских

100 тысяч долларов (и это минимум). «Меня не удивляет стоимость Тимы Белорусских. Это нормальная цена для топовых артистов в России. Страна огромная, а трендовых артистов сейчас немного. Стоят они, как правило, от 100 до 200 тысяч долларов», – объяснил менеджер группы «J:МОРС» Руслан Стариковский.

IOWA

40 тысяч долларов.

«Ляпис 98»

Десять тысяч долларов.

Дмитрий Колдун

Восемь тысяч долларов.

«J:Морс»

4,7 тысячи долларов. К слову, в ноябре выступление артистов стоило чуть дешевле: 3,8 тысячи долларов.

NizKiz

Три тысячи долларов.

Александр Солодуха

От 500 долларов до трех тысяч. Кстати, график Солодухи расписан до 18 января. Он выступит на 49 (!) корпоративах.

NaviBand, Инна Афанасьева, Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович, группа «Дрозды»

Две тысячи долларов.

Лариса Грибалева, Искуи Абалян, Алена Ланская, Алексей Хлестов

До 1,5 тысячи долларов.

Фото обложки: @timabelorusskih.