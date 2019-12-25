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С 1 января обменять денежные знаки образца 2000 года можно будет только в Национальном банке

26.12.2019 11:59 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Национальный банк напоминает, что 31 декабря 2019 г. заканчивается период, когда денежные знаки образца 2000 года можно обменять на денежные знаки образца 2009 года в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь. С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. включительно «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Национальном банке Республики Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января обменять денежные знаки образца 2000 года можно будет только в Национальном банке

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. из обращения изъято 98 процентов от суммы денежной наличности «старого» образца и 60,6 процента от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 г. Банкноты крупных номиналов (50 000, 100 000, 200 000 рублей) изъяты из обращения практически полностью – более 99 процентов от общего количества, уровень изъятия банкнот средних номиналов (5 000, 10 000 и 20 000 рублей) составил 75,5 процента. Также выведено из обращения 39,8 процента банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1000 рублей).

Деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля – проведена 1 июля 2016 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450. С 1 июля 2016 г. в обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года обмениваются на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1.

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Теги: Минск
 
 
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Национальный банк напоминает, что 31 декабря 2019 г. заканчивается период, когда денежные знаки образца 2000 года можно обменять на денежные
 
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