Люди, экономика и профессионализм — Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание местной вертикали власти на работе с людьми и решении вопросов в сфере экономического развития, в первую очередь в отношении убыточных предприятий. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначения в ряде исполкомов, передает корреспондент БЕЛТА.

ЛУКАШЕНКО ОБНОВИЛ МЕСТНУЮ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ На вакантную должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома согласован нынешний председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Игорь Чеснок.

Президент высказал слова благодарности в адрес всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в Палату представителей Национального собрания. «Я уделяю очень большое внимание этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти, в целом вертикали власти. Это показатель нашей работы, стойкости и мужества тех людей, которые были задействованы в этих выборах, — сказал глава государства. — Но, как я уже не единожды говорил, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это была репетиция. Основное действо нас ждет впереди».





«Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю», — заявил Александр Лукашенко.





Глава государства попросил руководителей серьезно работать с людьми. Он отметил, что, конечно, порой есть те, кто чего-то требует от государства, чем оно вообще не должно заниматься. «Но это естественно. Поэтому надо иметь терпение, надо идти к людям и работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем», — поручил Александр Лукашенко.





Президент подчеркнул, что главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики. «А экономика зависит от нас — руководителей. Будем эффективно управлять процессами — страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», — сказал Александр Лукашенко.





Он обратил внимание, что в первую очередь в сфере внимания руководителей лежат вопросы в сельском хозяйстве и промышленности.





«Мы выкарабкались в прошлом году после неурожайных нескольких лет. Вышли на какой-то уровень. Хорошо, что не допустили спада сельскохозяйственного производства. За это спасибо всем сельчанам. Тем не менее расслабляться нельзя. Вы видите, какая погода сейчас стоит. Это негативно скажется на озимых культурах. Поэтому надо быть готовыми вовремя подкормить озимые, чтобы получить соответствующий урожай», — отметил глава государства.

«Поэтому — люди, экономика и профессионализм — по всем направлениям, которые будут входить в сферу вашей деятельности», — подытожил Александр Лукашенко.









Президент также сообщил, что в ближайшее время будет принято окончательное решение по развитию Витебской области. «В Витебской области после праздников мы встретимся. Как я и обещал, примем окончательно решение по развитию Витебщины. Уверен, во всех областях этот опыт будет востребован. Обратите на это серьезное внимание», — сказал он.

Александр Лукашенко также подчеркнул важность работы с убыточными предприятиями: «Ваша зона ответственности — председатели райисполкомов — лежит прежде всего в сфере деятельности и интересов убыточных предприятий. Это 2-3 предприятия в районе. За них отвечают персонально председатель райисполкома и его заместители».

В заключение глава государства пожелал успехов и поздравил согласованных к назначению руководителей с наступающим Новым годом и попросил передать жителям в их районах самые добрые пожелания. Он также отметил, что считает должности председателей райисполкомов не только ответственными, но и одними из наиболее интересных. «Кроме руководителя предприятия и председателя райисполкома я в стране более интересных должностей не вижу», — сказал Президент.

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