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Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год
26.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
«Балансы согласованы и будут в рабочем порядке подписаны в ближайшее время», — сказал Алексей Богданов.
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Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической...
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