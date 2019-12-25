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Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год

26.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год

Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

«Балансы согласованы и будут в рабочем порядке подписаны в ближайшее время», — сказал Алексей Богданов.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической...
 
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