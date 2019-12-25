«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Источник материала: СТВ

Минск в ожидании праздника. Показываем в программе «Минск и минчане» , как в городских витринах оживает сказка!





Волшебные истории ГУМ сочинил вместе с художницей Анной Силивончик. Трогательные сюжеты возвращают в детство... Когда читали стихи на табуретке, ходили в вязаной бабушкиной жилетке и ждали Деда Мороза в обнимку с плюшевым мишкой.





Анна Силивончик, художник:

Сложно было в зимней одежде отличить девочку от мальчика, все ходили в одинаковых, бесформенных шубках на ремешке. Одна из любимых работ, где две девочки окутывают в такие теплые шарфики, шапочки деревья, дома. Накануне Рождества съездили в Вильнюс – вязаными вещами укутывают памятники, уличные скамейки. И вот меня это вдохновило на создание такой работы.





Картины оживили иллюминацией и добавили механизмов. Всё – ручная работа! Завороженных зрителей немало, и витрины превращаются в фотозону.









Минчане:

– Очень красиво, впечатляет! Хочется на саночках покататься. Гости, думаю, останутся довольны.

– Они яркие, артистичные. Очень оригинальная идея.

– Классный снег!

– Часто выходим в город по вечерам. Много интересных мест.

– Симпатичные витрины в общей атмосфере новогоднего духа.









Обновил новогодний дресс-код и Центральный универмаг Минска. Огромные снежинки заполнили витрины и засияли в огнях. Визитная карточка нашей одежды и парфюмерии удалась на славу!









Ирина Загородняя, художник-декоратор:

Идея зимних витрин – зимний калейдоскоп была создана совместно с белорусскими производителями. Каждая витрина имеет свой цвет, свой калейдоскоп.





Тот самый калейдоскоп с разноцветными стеклышками, который был любимой игрушкой. Поностальгировать и вспомнить Новый год по фильму «Карнавальная ночь» предлагает Дом-музей I съезда РСДРП. Елочные игрушки родом из СССР подарят тепло не одному поколению минчан. Ватные и стеклянные – зеркало своей эпохи.









Татьяна Петрова, младший научный сотрудник ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:

Вось, напрыклад, вырашылі заняцца сельскай гаспадаркай і выбралі царыцай палёў кукурузу і тады актыўна выходзяць цыклы ёлачных цацак. Потым у нас адбываецца таксама важная падзея – першы савецкі чалавек паляцеў у космас – гэта Юрый Гагарын. Тут у нас з'яўляецца калекцыя, дзе ёсць спутнікі, астранаўты і ракеты з надпіcам «СССР».









Окунуться в праздничную эйфорию можно на «Калядных кирмашах»! У Дворца спорта развернулся целый город с почтой Деда Мороза и катанием на собачьих упряжках. В 30 деревянных домиках вас ожидают елочные игрушки, сувениры и экзотическая кухня.





Жанна Хомиченок, продавец:

У нас подаются раки с крабами. Сразу при заказе мы их отвариваем. Устрицы также есть, морские ежи. Улиточки у нас краснодарские – готовятся по-бургундски: отвариваются в бульоне, фаршируются маслом и соусом теста. Конечно, люди удивляются. Либо фотографируют и приходят уже на следующий день с друзьями.









Согреться глинтвейном можно и на Октябрьской площади. В 12 павильонах-сотах каждый найдет подарки по вкусу.



