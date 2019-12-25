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«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

26.12.2019 12:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минск в ожидании праздника. Показываем в программе «Минск и минчане», как в городских витринах оживает сказка!

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Волшебные истории ГУМ сочинил вместе с художницей Анной Силивончик. Трогательные сюжеты возвращают в детство... Когда читали стихи на табуретке, ходили в вязаной бабушкиной жилетке и ждали Деда Мороза в обнимку с плюшевым мишкой.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Анна Силивончик, художник:
Сложно было в зимней одежде отличить девочку от мальчика, все ходили в одинаковых, бесформенных шубках на ремешке. Одна из любимых работ, где две девочки окутывают в такие теплые шарфики, шапочки деревья, дома. Накануне Рождества съездили в Вильнюс – вязаными вещами укутывают памятники, уличные скамейки. И вот меня это вдохновило на создание такой работы.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Картины оживили иллюминацией и добавили механизмов. Всё – ручная работа! Завороженных зрителей немало, и витрины превращаются в фотозону.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Минчане:
– Очень красиво, впечатляет! Хочется на саночках покататься. Гости, думаю, останутся довольны.
– Они яркие, артистичные. Очень оригинальная идея.
– Классный снег!
– Часто выходим в город по вечерам. Много интересных мест.
– Симпатичные витрины в общей атмосфере новогоднего духа.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Обновил новогодний дресс-код и Центральный универмаг Минска. Огромные снежинки заполнили витрины и засияли в огнях. Визитная карточка нашей одежды и парфюмерии удалась на славу!

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Ирина Загородняя, художник-декоратор:
Идея зимних витрин – зимний калейдоскоп была создана совместно с белорусскими производителями. Каждая витрина имеет свой цвет, свой калейдоскоп.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Тот самый калейдоскоп с разноцветными стеклышками, который был любимой игрушкой. Поностальгировать и вспомнить Новый год по фильму «Карнавальная ночь» предлагает Дом-музей I съезда РСДРП. Елочные игрушки родом из СССР подарят тепло не одному поколению минчан. Ватные и стеклянные – зеркало своей эпохи.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Татьяна Петрова, младший научный сотрудник ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:
Вось, напрыклад, вырашылі заняцца сельскай гаспадаркай і выбралі царыцай палёў кукурузу і тады актыўна выходзяць цыклы ёлачных цацак. Потым у нас адбываецца таксама важная падзея – першы савецкі чалавек паляцеў у космас – гэта Юрый Гагарын. Тут у нас з'яўляецца калекцыя, дзе ёсць спутнікі, астранаўты і ракеты з надпіcам «СССР».

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Окунуться в праздничную эйфорию можно на «Калядных кирмашах»! У Дворца спорта развернулся целый город с почтой Деда Мороза и катанием на собачьих упряжках. В 30 деревянных домиках вас ожидают елочные игрушки, сувениры и экзотическая кухня.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Жанна Хомиченок, продавец:
У нас подаются раки с крабами. Сразу при заказе мы их отвариваем. Устрицы также есть, морские ежи. Улиточки у нас краснодарские – готовятся по-бургундски: отвариваются в бульоне, фаршируются маслом и соусом теста. Конечно, люди удивляются. Либо фотографируют и приходят уже на следующий день с друзьями.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Согреться глинтвейном можно и на Октябрьской площади. В 12 павильонах-сотах каждый найдет подарки по вкусу.

«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны

Анна Силивончик, художник:
Минчанам и не только хочется пожелать верить в чудеса и мечтать о большем всегда, но при этом реалистично оценивать свои силы и не ждать, что чудеса случатся сами по себе, а всячески этому способствовать.

Люди в материале: Анна Силивончик, Ирина Загородняя, Татьяна Петрова, Жанна Хомиченок
 
Теги: Минск
 
 
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Минск в ожидании праздника. Показываем в программе «Минск и минчане», как в городских витринах оживает сказка! Волшебные истории ГУМ сочинил вместе с художницей...
 
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