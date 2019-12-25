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«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны
Источник материала: СТВ
Минск в ожидании праздника. Показываем в программе
Волшебные истории ГУМ сочинил вместе с художницей Анной Силивончик. Трогательные сюжеты возвращают в детство... Когда читали стихи на табуретке, ходили в вязаной бабушкиной жилетке и ждали Деда Мороза в обнимку с плюшевым мишкой.
Картины оживили иллюминацией и добавили механизмов. Всё – ручная работа! Завороженных зрителей немало, и витрины превращаются в фотозону.
Обновил новогодний дресс-код и Центральный универмаг Минска. Огромные снежинки заполнили витрины и засияли в огнях. Визитная карточка нашей одежды и парфюмерии удалась на славу!
Тот самый калейдоскоп с разноцветными стеклышками, который был любимой игрушкой. Поностальгировать и вспомнить Новый год по фильму «Карнавальная ночь» предлагает Дом-музей I съезда РСДРП. Елочные игрушки родом из СССР подарят тепло не одному поколению минчан. Ватные и стеклянные – зеркало своей эпохи.
Окунуться в праздничную эйфорию можно на «Калядных кирмашах»! У Дворца спорта развернулся целый город с почтой Деда Мороза и катанием на собачьих упряжках. В 30 деревянных домиках вас ожидают елочные игрушки, сувениры и экзотическая кухня.
Согреться глинтвейном можно и на Октябрьской площади. В 12 павильонах-сотах каждый найдет подарки по вкусу.
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«Девочки окутывают в тёплые шарфики, шапочки деревья, дома». Витрины ГУМа и ЦУМа превратились в фотозоны
Минск в ожидании праздника. Показываем в программе «Минск и минчане», как в городских витринах оживает сказка! Волшебные истории ГУМ сочинил вместе с художницей...
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