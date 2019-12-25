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Еще одна жертва интернет-мошенников. Жительница Лиды перевела брокеру почти 5800 долларов
26.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
41-летняя лидчанка нашла в интернете сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Это предложение ее заинтересовало, поэтому она связалась с консультантом.
Человек рассказал о минимальных рисках и убедил вложить деньги.
– В итоге с августа по октябрь женщина перевела неизвестному 5746 долларов, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. – Брокер после получения денег
Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Произошедшему дана правовая оценка.
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41-летняя лидчанка нашла в интернете сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Это предложение ее заинтересовало, поэтому она связалась с...
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