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Еще одна жертва интернет-мошенников. Жительница Лиды перевела брокеру почти 5800 долларов

26.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Еще одна жертва интернет-мошенников. Жительница Лиды перевела брокеру почти 5800 долларов

41-летняя лидчанка нашла в интернете сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Это предложение ее заинтересовало, поэтому она связалась с консультантом.

Человек рассказал о минимальных рисках и убедил вложить деньги.

– В итоге с августа по октябрь женщина перевела неизвестному 5746 долларов, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. – Брокер после получения денег перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Произошедшему дана правовая оценка.

https://grodnonews.by/

 
 
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41-летняя лидчанка нашла в интернете сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Это предложение ее заинтересовало, поэтому она связалась с...
 
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