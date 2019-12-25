Еще одна жертва интернет-мошенников. Жительница Лиды перевела брокеру почти 5800 долларов

Источник материала: Вороновская газета





41-летняя лидчанка нашла в интернете сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Это предложение ее заинтересовало, поэтому она связалась с консультантом.

Человек рассказал о минимальных рисках и убедил вложить деньги.

– В итоге с августа по октябрь женщина перевела неизвестному 5746 долларов, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. – Брокер после получения денег перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Произошедшему дана правовая оценка.

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