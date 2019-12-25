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На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу
Источник материала: СТВ
Алёна Кравченко с пяти лет отращивает волосы и теперь является моделью. Длинна косы 34-летней украинки составляет более 1,8 метра.
Как
Сейчас у Алёны уже двое семилетних близнецов – Валерия и Мирослава. Однако и теперь женщине приходят сообщения от мужчин с предложениями о замужестве. Кравченко только посмеивается над их словами и считает, что это не всерьёз. Также жительница Одессы добавила, что к ней иногда подходят парни с просьбой потрогать или понюхать волосы.
«Когда люди видят длину моих волос, они не могут скрыть свои восторженные взгляды и эмоции, это очень приятно», – с улыбкой рассказала Алёна.
Кравченко признаётся, что иногда она наступает на свои волосы, но стричься не собирается. На уход за ними мама близняшек тратит не слишком много времени, хотя пользуется различными средствами для укрепления волос. Голову женщина моет всего по часу раз в неделю. Расчёсывается Алёна дважды в день, а стандартной причёской является коса.
Когда у жительницы Одессы спрашивают, как можно отрастить такие длинные волосы, Кравченко отвечает, что нужно любить свои локоны и ни на мгновение не позволять появляться желанию укоротить их.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о девушках, у которых необычайно длинные волосы.
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Алёна Кравченко с пяти лет отращивает волосы и теперь является моделью. Длинна косы 34-летней украинки составляет более 1,8 метра. Как сообщает Daily Mail, любовь к...
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