Число столичных субъектов предпринимательской деятельности, применяющих упрощенку, растет

Источник материала: Ежедневник





Упрощенную систему налогообложения применяют 61,8 % столичных субъектов предпринимательской деятельности.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, на 1 декабря нынешнего года упрощенную систему налогообложения применяли 84,6 тыс. субъектов хозяйствования. Это 23,9 тыс. организаций и 60,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 10,1 %», — отметили в инспекции.

От данной категории плательщиков в консолидированный бюджет Минска поступило 529,5 млн рублей. Вклад организаций в казну составил 406,6 млн, а индивидуальных предпринимателей — 122,9 млн рублей.