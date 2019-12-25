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Число столичных субъектов предпринимательской деятельности, применяющих упрощенку, растет
26.12.2019 12:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Упрощенную систему налогообложения применяют 61,8 % столичных субъектов предпринимательской деятельности.
Об этом корреспонденту агентства
По словам специалистов, на 1 декабря нынешнего года упрощенную систему налогообложения применяли 84,6 тыс. субъектов хозяйствования. Это 23,9 тыс. организаций и 60,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 10,1 %», — отметили в инспекции.
От данной категории плательщиков в консолидированный бюджет Минска поступило 529,5 млн рублей. Вклад организаций в казну составил 406,6 млн, а индивидуальных предпринимателей — 122,9 млн рублей.
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Упрощенную систему налогообложения применяют 61,8 % столичных субъектов предпринимательской деятельности.
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