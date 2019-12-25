Цены зимних вещей в Беларуси и Польше: где выгоднее закупаться?

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Предметом анализа пусть будет повседневный мужской гардероб, он проще женского и не имеет зависимости цены от размера, как это бывает с детскими вещами.

Где дешевле, в Польше или Беларуси?

Уверенность что «в Польше все дешевле» была столь велика, что мы собирались просто посчитать цены комплекта зимних вещей в Беларуси и Польше выдать результат в процентах.

Однако в процессе поиска оказалось, что конкретные цифры не всегда согласуются с общей тенденцией. Сравнение цен в интернет-магазинах иногда показывало выгоду белорусского рынка. На одинаковые запросы поиск по Беларуси и Польше в первых строках выдавал несравнимо разные предметы.

Потому не будем заранее обобщать, но предлагаем конкретные результаты одинаковых поисковых запросов на белорусской площадке deal.by и польской allegro.pl, а для сравнения одинаковых предметов посмотрим цены на сайте Zara в Беларуси и Польше .

Верхняя одежда

Начнем сравнение с коротких зимних курток. Пусть они греют половину тела, но половина мужчин (особенно автомобилисты) все равно ходят зимой именно в таких.

Сравним эту категорию дважды: по уровню минимальных цен и по цене популярных товаров, т.е. включим сортировку по цене и по популярности.

В Беларуси цены стартуют примерно от 118-120 руб. В Польше самые дешевые куртки предлагают по 6-26 руб. Дешевле на 94% и 78%. Результат просто фантастический, но примем во внимание, что скидки в Польше это не рекламный инструмент, а реальная распродажа.

Сравним поисковую выдачу этой же категории, но с сортировкой по популярности:

Деал выдает цены от 168 руб. до 660 руб. Алегро – от 71 руб. до 132 руб. Здесь Польша тоже выигрывает 57% и 80%.

Повторим сравнение для одежды подлиннее. Сразу опять дешевое:





Беларусь – 120 - 172 руб. Польша – 7 – 10 руб. Выгода заграничной покупки 94%.

Теперь популярное:





У нас – 120 – 560 руб. У них – 70 – 330 руб. Соответственно у них на 42% и 41% дешевле.



Брюки, джинсы, свитера

Выбор по штанам сложнее, поисковые фильтры с трудом улавливают разницу между тем, что можно, и чего не стоит носить зимой без теплых подштанников.

Начнем с дешевых джинсов:

Беларусь – 10-21,60 руб., Польша – 0,55-4,67 руб. Мы проигрываем от 95% до 78%.

Беларусь – 21,60 – 207,90 руб., Польша – 93,43 – 104,42. Сравнение выходит неоднозначным, самые дешевые из популярных оказались в Беларуси дешевле на 77%, самые дорогие – в 2 раза дешевле в Польше.

Переходим к дешевым брюкам:

Беларусь – от 16,06 руб. до 19,80 руб., Польша – 10,99-15,38 руб. Выгода Польши – 32% и 22%.

Сравнение популярных брюк вышло сложным, поисковик Аллегро почему-то выдавал в первых строках в основном «треники», пришлось фильтровать.

Беларусь – 25,20 – 75 руб., Польша – 37,92 – 48,92 руб. Результат опять неоднозначный, что-то на 34% дешевле в Беларуси, что-то на 35% дешевле в Польше.

Следующий пункт – свитера

Ситуация по дешевым неожиданно меняется:

В Беларуси их можно найти по 4,50-6 руб., в Польше по 9-18 руб. У нас в 2-3 раза дешевле.

В подборке по рейтингу все возвращается:

Цены первой пятерки в Беларуси – от 28 до 188,80 руб., в Польше – 22-50 руб. За Бугом опять дешевле на 21% и 74%.

Переходим к зимней обуви

Сортируем по цене:

У нас их можно найти за 14,95-27 руб., у них – 25,87-31,38 руб. У нас самый дешевый вариант стоит на 42%-14% меньше.

Что удивительно, популярная обувь демонстрирует ту же тенденцию.

В Беларуси 24,50-145 руб., в Польше 64,40-164 руб. У нас дешевле на 62% и 12%. Хотя по обе стороны границы популярностью пользуется именно польская обувь.

Фирменные вещи

В целом заметно, что польский рынок дешевле, но четкой системы не складывается. Попробуем сравнить абсолютно одинаковые товары на белорусском и польском сайтах Зара.

Пальто из искусственной овчины с рельефным узором

Беларусь 399 руб., со скидкой – 259 руб., Польша – 328,23 руб. Цена без скидки в Беларуси ниже польской на 18%, цена со скидкой наоборот – у нас ниже на 21%.

Искусственная дубленка с двойным воротником

Беларусь – 429 руб. , Польша 356,71 руб. Разница – 17%. Но в Беларуси объявляется скидка до 259 руб. и покупать дома становится на 27% выгодней, чем в Польше.

Свитер из смесовой шерстяной пряжи

Беларусь –119 руб. , Польша – 87,36 руб. Разница – 27%.

Брюки чинос с эффектом потертости

Беларусь – 69,99 руб., Польша – 49,41 руб. Разница 29%.

Базовые джинсы скинни

Беларусь – 89,99 руб. Польша – 59,91 руб. Разница 33%.

Черные ботинки на рифленой подошве





Беларусь – 159 руб., Польша 142,35 руб. Разница – 10%. Однако в Беларуси на эту модель предлагают скидку в 25%. Так цена падает до 119 руб. и становится на 16% выгоднее польской.

Здесь общая тенденция прослеживается, но возникают новые нюансы – международные сети, и Зара в частности, стремятся поддерживать близкие цены на разных рынках.

Не забываем про Tax Free

Возврат НДС при выезде из Польши заслуживает отдельной темы, очень уж выгодно получить деньги фактически ни за что и с небольшими усилиями. Здесь только укажем, что базовый НДС в Польше 23%, возврат возможен от суммы в 200 злотых, чуть меньше 110 руб.

Выводы

Вещи мировых брендов на белорусском рынке стоят на 25-50% дороже, чем в Польше. Это заметно даже в фирменных магазинах, которые стремятся выставлять примерно одинаковые цены во всех странах.

Внешне одинаковые товары в Польше обычно дешевле, но сравнить разные вещи одной категории можно только по опыту.

Относиться к минимальным ценам и суперскидкам в «безымянных» магазинах следует с особой осторожностью. Самый дешевый товар наверняка окажется откровенным неликвидом.

Но общая тенденция скидок в Беларуси и Польше видна довольно четко – у нас продавцы сдвигают цену ближе к закупочной, у них – распродают ниже себестоимости.

Иногда оказывается, что без учета распродаж, белорусские цены выходят ниже польских. Это можно объяснить разным подходом к качеству товара. Многое из того, что в Беларуси продается как дешевые куртки, брюки и обувь, в Европе попадает в категорию спецодежды. Впрочем, изрядная доля наших сограждан (особенно в деревнях и поселках) именно это и носит.

Однако опытные «закупщики» довольно категоричны – «в Польше вещи примерно на 40-50% дешевле». Но эти люди точно знают, что, где покупать и когда воздержаться.