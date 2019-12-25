Борис Лахтин — один из героев-авиаторов, ковавших победу в тылу врага,в том числе и в осиповичских лесах

Источник материала: Асiповiцкi край

Гражданская авиация — партизанам

«Из советского тыла мы получали боеприпасы, взрывчатку и другие необходимые материалы. А до-ставку их нам в глубокий тыл осуществлял экипаж самолета У-2 под командованием замечательного летчика Бориса Александровича Лахтина». Это из книги «Вела нас партия» Павла Трацевского, редактора подпольной районной газеты «За Советскую Родину» — органа подпольного Осиповичского райкома КП(б)Б.

Борис Лахтин родился 15 августа 1920 г. в Боровске Калужской области в семье учителя. Окончил Боровскую среднюю школу № 1, в 1939 году — Тамбовское летное училище гражданского воздушного флота (ГВФ). Работал инструктором учебной эскадрильи ГВФ в Пензе.

С первого дня войны сражался на фронте в составе особой авиагруппы ГВФ. С осени 1942 г. выполнял важные боевые задания Главного командования и Центрального штаба партизанского движения, совершив более 500 боевых вылетов, обрушив на важные объекты противника сотни тонн смертоносного груза. Помогая партизанам, с 3 ноября 1942 г. по 27 января 1943 г. пересекал линию фронта на самолете Р-5*, совершил 46 ночных боевых вылетов, уничтожил 2 склада боеприпасов, 26 немецких солдат и офицеров, полностью разрушил фабрику, работавшую на оккупантов. За образцовое выполнение боевых заданий в этот период награжден орденами Красной Звезды (14.10.1942) и Красного Знамени (17.02.1943), медалью «Партизану Отечественной войны». В феврале 1943 г. полк, в котором воевал Лахтин, стал первой фронтовой частью гражданской авиации, удостоенной почетного звания «Гвардейский».

В течение 1943-1944 гг. Лахтин умело устанавливал связь с партизанскими соединениями брянских, орловских, пинских, полесских, осиповичских лесов. На самолетах Р-5, ПО-2 (У-2)** совершил 180 боевых вылетов в глубокий тыл врага, доставляя необходимое партизанам и вывозя раненых, детей, стариков, важные донесения о противнике. 19 августа 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР летчику 62-го отдельного гвардейского авиаполка Гражданского воздушного флота гвардии лейтенанту Б.А. Лахтину присвоено звание Героя Советского Союза.

Как следует из наградного листа от 23 июня 1944 года, Б. Лахтин «по заданию ставки Верховного Главнокомандования в исключительно сложных условиях произвел посадку на ограниченной площадке в тылу врага и вывез ценные документы разгромленного штаба немецкого соединения. Летчик Лахтин неоднократно впервые устанавливал связь с партизанскими соединениями генералов Козлова, Горшкова, Паромчика, Королева, Мовчанского, Сикорского и Емлютина. Выполненные боевые задания насыщены множеством героических подвигов летчика Лахтина».

Благодаря огромной силе воли и выдержке, отчаянной смелости и незаурядному мастерству, всегда выходил победителем из сложных ситуаций.

С 1947 г. гвардии подполковник Б.А. Лахтин в запасе, затем в отставке. Жил в поселке Внуково. В послевоенные годы Борис Александрович испытывал новейшую авиационную технику. Осуществлял полеты на многих внутренних и международных линиях, совершил беспосадочный полет Москва-Мексика на турбореактивном Ил-18. За трудовой подвиг награжден орденом Ленина, двумя орденами «Знак Почета». В его честь в родном Боровске на Аллее Героев установлена стела.

В 2015 г. его именем назван самолет нового поколения Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89051.

Умер 15 июля 1987 г., похоронен на Пыхтинском кладбище в Москве.

Из воспоминаний П. Трацевского: «Этот бесстрашный ас сделал более 50 самолетовылетов на наш партизанский аэродром, который располагался в Рассохе. Он был любимцем всех партизан. Его дружески называли «наш Боря». Отличался смелостью и находчивостью, преодолевал все трудности. Однажды в завывавшую вьюгу самолет занесло на опушку леса, он наскочил на бревно и у него отлетел кусок пропеллера. Но Лахтину удалось отремонтировать машину.

Оценивая боевые заслуги летчика, подпольный райком партии и командование партизанской бригады представили его к званию Героя Советского Союза, которое он получил 19 августа 1944 года.

Ему посвятили специальный номер газеты. Вместо бумаги употребили куски парашютного шелка, края окаймили нитками, подкрахмалили и отпечатали на нем текст.

Этот номер послали Белорусскому штабу партизанского движения, штабу 1-го Белорусского фронта и командованию дивизии, в которой служил Борис. И один экземпляр вручили ему лично.

Несколько месяцев спустя получили из Московской области письмо от матери патриота Людмилы Васильевны Лахтиной с благодарностью народным мстителям и словами гордости за сына».

3 апреля 1944 года в газете «За Советскую Родину» было опубликовано письмо секретаря райкома Войтенкова и и.о. командира партизанского соединения Гнедько с благодарностью летчикам гвардии старшим лейтенантам А. Кургузову, Н. Гончарову, Б. Лахтину «за ваши смелые полеты в глубокий тыл и за умелые посадки машин на малоприспособленной площадке. Мы благодарны вам за оказанную нам помощь, способствующую нашим боевым делам, за спасение наших раненых товарищей».

Из материалов архива заместителя командира авиаполка А.Е. Неклюдова: «Развитие партизанского движения требовало все более эффективной поддержки. Отвечая на этот запрос, авиачасть под командованием В. Трутаева начала делегировать экипажи для длительного нахождения в партизанских зонах и совершения боевых действий согласно планам партизанского командования. Первым такое задание получило звено Б. Лахтина. Все пять экипажей достойно справились с поставленными задачами, но особенно отличился командир. В дальнейшем ему приходилось часто совершать боевые вылеты с лесных аэродромов».

А вот что вспоминает дочь Галина во время открытия 3 года назад в городе Боровске мемориальной доски в честь отца: «Мои родители были необыкновенными людьми. Наша мама Вера Петровна — тоже участница войны, была награждена медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Воспитали четверых детей. Мы с одной из сестер появились на свет в Берлине, где родители оставались в составе оккупационных войск. Все дети получили высшее образование.

Папа нас очень любил. Возвращаясь из каждой командировки, обязательно привозил подарки. Он был очень разносторонним человеком: играл на нескольких музыкальных инструментах, хорошо готовил, обожал общение с природой. А Боровск просто боготворил. Раньше мы всей семьей часто сюда приезжали».

Справка «АК». Главным событием лета 1944 года стала крупномасштабная наступательная операция «Багратион». В ее проведении было задействовано 4 фронта, 5 воздушных армий и корпус авиации дальнего действия ГВФ, всего более 300 самолетов. 62-й ОГАП принимал участие в освобождении Гомеля, Мозыря, Бобруйска, Пинска, Бреста и других населенных пунктов.

*К началу лета 1942 года на фронте было 183 Р-5. Причем в течение всего лета, несмотря на боевые потери, их количество держалось в пределах 200 единиц. Они «работали» по ночам, выполняя всевозможные задачи по снабжению и обеспечению войск. И лишь в середине 1943-го участие Р-5 в боевых действиях постепенно снижается.

**У-2 или По-2 (по кодификации НАТО: Mule — «Мул») — советский многоцелевой биплан, созданный под руководством Н.Н. Поликарпова в 1927 году. Один из самых массовых самолетов в мире.