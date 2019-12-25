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«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?
Источник материала: СТВ
Корреспонденты программы
Это дом для нескольких сотен деток, кому повезло меньше чем другим. И для счастья им надо совсем немного. Сделать что-то своими руками, подарить, поздравить. Пара тёплых слов, и они уже открыты, готовы к общению и радости.
О чем же мечтают эти дети. Настя только-только приехала с соревнований по футболу. Очень любит этот спорт. И хочет просто играть. Без препятствий.
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Корреспонденты программы «Центральный регион» навестили воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития.
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