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«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

26.12.2019 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Корреспонденты программы «Центральный регион» навестили воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития.

«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

Это дом для нескольких сотен деток, кому повезло меньше чем другим. И для счастья им надо совсем немного. Сделать что-то своими руками, подарить, поздравить. Пара тёплых слов, и они уже открыты, готовы к общению и радости.

«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

Татьяна Сахно, руководитель кружка декоративно-прикладного творчества Ивенецкого дома-интерната:
Дети заранее готовятся к Новому году. Они делают работы новогодние, которые уже настраивают их на этот праздник. Они очень стараются. Очень активные, творческие. Они погружаются в состояние Нового года. Для них это возможность проявить свои способности, и от этого получают удовольствие, реализацию своих талантов. Достаточно сложно может быть в том плане, что у них моторика где-то страдает, им тяжело эти работы выполнять. Но они очень хотят, чтобы у них получилось. Я им в этом помогаю.

«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

О чем же мечтают эти дети. Настя только-только приехала с соревнований по футболу. Очень любит этот спорт. И хочет просто играть. Без препятствий.

«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

Воспитанница Ивенецкого дома-интерната:
Я участвовала в соревнованиях и получила диплом за успехи именно в футболе. Я жду исполнения желания – чтобы мне сделали операцию на ноги. Это моя мечта!

«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

 

Люди в материале: Татьяна Сахно
 
 
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Корреспонденты программы «Центральный регион» навестили воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития.
 
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