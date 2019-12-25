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В Бресте автомобиль такси попал в ДТП

26.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 23 декабря около 21:40 часов 23-летний брестчанин управлял автомобилем такси «Хундай Солярис» и двигался по улице Октябрьской Революции. На перекрестке с улицей Волгоградской при выполнении маневра левого поворота совершил столкновение с двигающимся во встречном движении автомобилем марки «Шкода Суперб» под управлением 54-летнего жителя областного центра. В результате ДТП последний получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Проводится проверка.

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В Бресте автомобиль такси попал в ДТП

В Бресте автомобиль такси попал в ДТП


Наезд на пешехода в Бресте
По предварительной информации: 24 декабря около 07:30 часов 44-летняя брестчанка управляла автомобилем марки «Крайслер Вояджер» и двигалась по улице Смирнова. На перекрестке с улицей Приграничной совершила наезд на 30-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Брестскую центральную городскую больницу.
Проводится проверка.

В Бресте автомобиль такси попал в ДТП

В Бресте автомобиль такси попал в ДТП


В Барановичах в ДТП пострадал пешеход
По предварительной информации: 24 декабря около 19:10 часов 27-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Фольксваген Венто». Двигаясь по улице Брестской, около дома 59, совершил наезд на 35-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего женщина получила телесные повреждения.
Проводится проверка.

В Бресте автомобиль такси попал в ДТП

В Бресте автомобиль такси попал в ДТП


В Бресте сбили велосипедиста
24 декабря в 11:35 в оперативно-дежурную службу управления ГАИ из Брестской центральной городской больницы поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 63-летний житель областного центра, который с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение.
В ходе проведения проверки сотрудниками ГАИ было установлено, что травмы мужчина получил в результате ДТП, имевшего место около 07:45 часов того же дня. Как стало известно правоохранителям, 56-летняя брестчанка на автомобиле марки «Тойота», на улице Пионерской, при осуществлении маневра правого поворота на улицу Янки Купалы совершила наезд на пострадавшего, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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  По предварительной информации: 23 декабря около 21:40 часов 23-летний брестчанин управлял автомобилем такси «Хундай Солярис» и двигался по улице Октябрьской...
 
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