В Бресте автомобиль такси попал в ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 23 декабря около 21:40 часов 23-летний брестчанин управлял автомобилем такси «Хундай Солярис» и двигался по улице Октябрьской Революции. На перекрестке с улицей Волгоградской при выполнении маневра левого поворота совершил столкновение с двигающимся во встречном движении автомобилем марки «Шкода Суперб» под управлением 54-летнего жителя областного центра. В результате ДТП последний получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Проводится проверка.

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Наезд на пешехода в Бресте

По предварительной информации: 24 декабря около 07:30 часов 44-летняя брестчанка управляла автомобилем марки «Крайслер Вояджер» и двигалась по улице Смирнова. На перекрестке с улицей Приграничной совершила наезд на 30-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Брестскую центральную городскую больницу.

Проводится проверка.











В Барановичах в ДТП пострадал пешеход

По предварительной информации: 24 декабря около 19:10 часов 27-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Фольксваген Венто». Двигаясь по улице Брестской, около дома 59, совершил наезд на 35-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего женщина получила телесные повреждения.

Проводится проверка.











В Бресте сбили велосипедиста

24 декабря в 11:35 в оперативно-дежурную службу управления ГАИ из Брестской центральной городской больницы поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 63-летний житель областного центра, который с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение.

В ходе проведения проверки сотрудниками ГАИ было установлено, что травмы мужчина получил в результате ДТП, имевшего место около 07:45 часов того же дня. Как стало известно правоохранителям, 56-летняя брестчанка на автомобиле марки «Тойота», на улице Пионерской, при осуществлении маневра правого поворота на улицу Янки Купалы совершила наезд на пострадавшего, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Проводится проверка.