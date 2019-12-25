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Скорость ветра 150 км/ч. Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

26.12.2019 12:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек, ещё более 10 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра 150 км/ч. Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

Стихия принесла с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигает 150 километров в час. За минувшую ночь непогода разрушила около 100 домов.

Скорость ветра 150 км/ч. Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

В регионе на востоке страны эвакуировано свыше 4 тысяч человек. Отменены десятки авиарейсов, более 20 тысяч пассажиров застряли в портах. По данным специалистов, этот циклон движется по тому же маршруту, что и тайфун «Хайян», который почти 7 лет назад  унес жизни более 6 тысяч человек.

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Новости Филиппин. Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек, ещё более 10 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия принесла с...
 
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