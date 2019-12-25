Источник материала: СТВ

Новости США. В США 10 человек пострадали в результате пожара в гостинице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Инцидент произошёл в штате Миннесота. Пламя быстро распространилось по зданию.

Эвакуироваться были вынуждены около 250 человек. Причина пожара устанавливается. Полиция не исключает версию поджога. Пострадавших госпитализировали. На месте ЧП работают экстренные службы.

