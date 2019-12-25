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«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать
Источник материала: СТВ
Сюда приходят за впечатлениями и отличным настроением. Показываем в программе «Минск и минчане», как ребята рисуют не просто картины, на которых Санта Клаус, пингвины и снеговики. Они создают собственные истории, о которых вы никогда не слышали!
На сорока квадратах, кажется, разместилось всё – и краски, и мольберты, и фигуры из гипса, и сказочные сюжеты, и арт-ёлки, которые пахнут корицей и мандаринами, кофе и морем. Но главное – здесь есть юные художники, которые изо дня в день усердно создают новые шедевры.
Самых младших, как правило, приводят взрослые. Мамы и папы остаются «на часок» – подождать сына или дочь, а в итоге вовлекаются в творческий процесс сами!
На картинах малышей разноцветные мыши лакомятся сыром, по лесной чаще гуляют олени, а на африканском солнышке греются колоритные коты. Ребята постарше осваивают основы композиции, рисуют с натуры, изучают перспективу и передают в работах уже философский взгляд на мир. Ну а старшему поколению и вовсе закон не писан!
Так что, оказывается, в каждом из нас живет внутренний Джексон Поллок! Правда, не каждому его удается в себе открыть. Лучше всего это получается на мастер-классах, во время которых дети творят вместе со взрослыми.
В подарок каждому участнику достается его произведение. К примеру, креативная ёлка, которую не купишь на рождественской ярмарке! Ведь она сделана своими руками.
Каждый такой «заплыв в творчество» начинается с беседы, в которой ребята делятся своими новостями, настроением и, конечно же, задумками.
Юные художницы с удовольствием подарят свои творения самым близким. Глядя на эти рисунки, понимаешь: поистине творчество – без границ!
Вот такая школа хорошего настроения есть в Минске, где главное, чему учат, – позитив! Мы в свою очередь желаем талантливым ребятам вдохновения, новых свершений и по-настоящему ярких побед!
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«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать
Сюда приходят за впечатлениями и отличным настроением. Показываем в программе «Минск и минчане», как ребята рисуют не просто картины, на которых Санта Клаус,...
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