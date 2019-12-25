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«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

26.12.2019 12:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сюда приходят за впечатлениями и отличным настроением. Показываем в программе «Минск и минчане», как ребята рисуют не просто картины, на которых Санта Клаус, пингвины и снеговики. Они создают собственные истории, о которых вы никогда не слышали!

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Лера Шевченко:
Когда Дед Мороз летел, он забыл некоторые подарки. Поэтому Снегурочка кидала ему подарки… С Луны.
Надя Кацубо:
Я рисую пингвинов, которые влюбились друг в друга. У них колпачки в виде сердца.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Лида Гулевич:
Я нарисовала – Дед Мороз забыл принести под елочку один подарок, и Снегурочка пошла с эльфом принести один подарок. Он предназначен Зубной фее – палочка ей новая.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

На сорока квадратах, кажется, разместилось всё – и краски, и мольберты, и фигуры из гипса, и сказочные сюжеты, и арт-ёлки, которые пахнут корицей и мандаринами, кофе и морем. Но главное – здесь есть юные художники, которые изо дня в день усердно создают новые шедевры.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Анна Арефьева, педагог:
У нас занимаются детки очень разных возрастов. Начиная от самых маленьких и заканчивая достаточно серьезными дамами. Мы считаем, что все ребята творческие и все способны рисовать. Самое главное – помочь их раскрыть. И именно за этим к нам приводят большинство деток.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Самых младших, как правило, приводят взрослые. Мамы и папы остаются «на часок» – подождать сына или дочь, а в итоге вовлекаются в творческий процесс сами!

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Анна Арефьева:
На самом деле, через творчество абсолютно любой человек может выражаться. Особенно это свойственно маленьким, которые еще не могут передать словами все свои переживания. А именно в рисунке они это все выплескивают. Очень часто родители говорят нам за это спасибо. Потому что не ожидали, что у ребенка могут быть такие переживания!

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

На картинах малышей разноцветные мыши лакомятся сыром, по лесной чаще гуляют олени, а на африканском солнышке греются колоритные коты. Ребята постарше осваивают основы композиции, рисуют с натуры, изучают перспективу и передают в работах уже философский взгляд на мир. Ну а старшему поколению и вовсе закон не писан!

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Анна Арефьева:
Творчество очень помогает расслабляться! К нам пришла девушка и говорит: «У меня нет настроения, у меня болит голова, я так устала! Что бы мне такое нарисовать?» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала. Это называется арт-терапия. Изначально был подготовлен фон. И она просто разными кисточками брызгала на лист бумаги. В итоге получилась обалденная картина, похожая на космос!

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Так что, оказывается, в каждом из нас живет внутренний Джексон Поллок! Правда, не каждому его удается в себе открыть. Лучше всего это получается на мастер-классах, во время которых дети творят вместе со взрослыми.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Надежда Лозицкая, руководитель художественной студии:
В нашей студии на постоянной основе проходят различные мастер-классы. Мы уже успели провести такие мастер-классы, как «Декорирование цветочных горшков», «Стилизация тыкв к Хэллоуину», мы делали арт-ёлки и также мы планируем еще в этом году ряд мастер-классов, посвященных Новому году.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

В подарок каждому участнику достается его произведение. К примеру, креативная ёлка, которую не купишь на рождественской ярмарке! Ведь она сделана своими руками.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Каждый такой «заплыв в творчество» начинается с беседы, в которой ребята делятся своими новостями, настроением и, конечно же, задумками.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Анна Арефьева:
Все кто у нас занимается, они настолько заинтересованы, что когда ребенок погружается в процесс, за этим хочется наблюдать. На занятиях у нас ведется фото- и видеосъемка, чтобы показать родителям, насколько дети погружаются во все это: они ничего не замечают вокруг и пытаются свои эмоции выплеснуть на бумагу.

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Юные художницы с удовольствием подарят свои творения самым близким. Глядя на эти рисунки, понимаешь: поистине творчество – без границ!

«У меня нет настроения, болит голова, я так устала!» Мы застелили весь пол баннером, и она просто брызгала». Зачем учиться рисовать

Анна Арефьева:
Я у детей очень многое беру сама. То есть я у них учусь. Не только я их учу, но и они меня очень многому учат, за что я им очень благодарна.

Вот такая школа хорошего настроения есть в Минске, где главное, чему учат, – позитив! Мы в свою очередь желаем талантливым ребятам вдохновения, новых свершений и по-настоящему ярких побед!

Люди в материале: Анна Арефьева, Надежда Лозицкая
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сюда приходят за впечатлениями и отличным настроением. Показываем в программе «Минск и минчане», как ребята рисуют не просто картины, на которых Санта Клаус,...
 
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