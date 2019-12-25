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«Нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать символы». Как астрологи составляют прогноз

26.12.2019 12:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Интерес к астрологическим прогнозам возник ещё в 5 веке до н.э. – именно тогда появились первые звёздные предсказания. Как работают современные астрологи, рассказываем в программе «Минск и минчане».

«Нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать символы». Как астрологи составляют прогноз

Чтобы построить пророческую карту, требовалось немало усилий: математические подсчёты, измерения и бесконечные наблюдения за положением звёзд. Сейчас, чтобы составить точный индивидуальный прогноз, не обязательно смотреть часами в телескоп, достаточно лёгким движением руки запустить программу.

Анастасия Паскевич:
У современных астрологов главный инструмент для работы – это не телескоп, не астролябия, а компьютер и специальная астрологическая программа. Называется – астропроцессор. Основную техническую, механическую работу делает за нас компьютер. А работа астролога заключается в том, чтобы нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать эти символы.

«Нажать на нужную кнопочку и правильно интерпретировать символы». Как астрологи составляют прогноз

По словам специалистов, все предрассудки, связанные с наступающим годом – беспочвенны. Важно правильно настроить себя и перейти в новый этап с лёгкостью и уверенностью в завтрашнем дне.

Люди в материале: Анастасия Паскевич
 
Теги: Минск
 
 
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Интерес к астрологическим прогнозам возник ещё в 5 веке до н.э. – именно тогда появились первые звёздные предсказания. Как работают современные астрологи,...
 
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