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Во Франции четверо неизвестных устроили стрельбу на улице

26.12.2019 12:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во французском Безансоне группа вооруженных людей в масках устроила стрельбу на улице: пострадали 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции четверо неизвестных устроили стрельбу на улице

По словам очевидцев, нападавших было четверо. Всем им удалось скрыться. На месте происшествия правоохранители обнаружили 15 гильз, а также гранату. Пострадавших доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии. Полиция ищет злоумышленников.

Во Франции четверо неизвестных устроили стрельбу на улице

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Новости Франции. Во французском Безансоне группа вооруженных людей в масках устроила стрельбу на улице: пострадали 3 человека, сообщили в программе Новости «24...
 
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