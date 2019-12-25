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Сегодня отмечает День рождения самый большой банк страны
Источник материала: Myfin
декабрь 2018
Международный синдицированный кредит на сумму 151 млн евро стал 15-й крупной сделкой банка по привлечению средств. Организаторами сделки выступили 14 финансовых институтов России и стран СНГ. Средства предоставлены траншами на срок 1,5 и 2 года «на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов банка».
январь 2019
Согласно стратегии «Беларусбанка» количество отделений в малых населенных пунктах стало планомерно сокращаться. Для доступности банковских услуг ОАО «АСБ Беларусбанк»
В рамках благотворительной акции «Наши дети» представители банка с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года посетили 270 учреждений, поздравив с новогодними праздниками воспитанников детских домов семейного типа.
«Подарки – это хорошо, конфеты – это хорошо, но мы понимали, что деткам нужна семья. Поэтому была принята программа «Родительский дом». Благодаря этому проекту банк построил по всей стране уже 16 домов, 152 ребенка живет в семьях», — отметил председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич.
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Банк
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В мобильном приложении «М-банкинг» «Беларусбанка» появилась возможность открывать интернет-депозиты.
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«Беларусбанк» получил две награды конкурса «Бренд года-2018», став победителем номинации в категории «Банки», а в категории «Карта рассрочки» второе место завоевала карта рассрочки «Беларусбанка» «Магнит».
февраль 2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля возобновил выдачу физическим лицам кредитов на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка равнялась ставке рефинансирования увеличенной на 6 %.
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При поддержке «Беларусбанка» в Раубичах (в рамках проекта «Беларусбанк. Победим вместе!») прошли биатлонная «Гонка легенд» и этап Кубка мира по фристайлу. «Именно на «Гонке легенд» официально с большим спортом попрощались Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
март 2019
Совместно с компаниями АССИСТ и «БайТехСервис» запущен проект бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Бреста. Сервис работает через мобильное приложение TIX.
В здании головного офиса, расположенном по адресу проспект Дзержинского, 18, «Беларусбанк» открыл первый VIP-офис. В нем есть зоны ожидания, обособленные кабинеты менеджеров, индивидуальное кассовое обслуживание, комната для переговоров, деловых встреч, совещаний, бизнес-презентаций, конференц-коллов.
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Представительница «Беларусбанка» — заместитель председателя объединенной профсоюзной организации по Гродненской области Чеслава Мулярчик — стала победителем конкурса «Женщина года 2018» в номинации «Духовность и культура».
апрель 2019
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«Беларусбанк» получил очередные награды: в пятый раз стал «Меценатом культуры Беларуси» и в третий — победителем интернет-премии «Тибо», а британский журнал EMEA Finance признал банк и его «дочку» «АСБ Брокер» лучшими на рынке второй год подряд.
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В Пекине с «Банком развития Китая» подписано соглашение о привлечении займа в размере 100 млн евро «для развития национальной экономики».
май 2019
На конкурсе «Банк года – 2018» банк завоевал первое место в специальной номинации «за наибольший прирост эмиссии карточек БЕЛКАРТ», а в номинации «Лучший банковский сайт» стал вторым.
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«Беларусбанк» заключил долгосрочное соглашение о сотрудничестве с платежной системой Mastercard, направленное на развитие digital-сферы, популяризацию карточных продуктов, эмитируемых на базе платежной системы Mastercard, проведение совместных маркетинговых инициатив.
июнь 2019
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО «АСБ Беларусбанк»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне «B», прогноз «Стабильный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «B»; рейтинг устойчивости на уровне «b-»; рейтинг поддержки на уровне «4»; уровень поддержки долгосрочного рейтинга на уровне «B».
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На XVI Облигационном конгрессе стран СНГ, Балтии и Кавказского региона «Беларусбанк» признан лучшим инвестиционным банком Беларуси.
июль 2019
«Беларусбанк» получил две награды на республиканском конкурсе «Зубры экономики-2019». Председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич удостоен награды в номинации «За значительный вклад в развитие финансовой сферы страны», а реализация двух значимых благотворительных проектов «Мост в будущее» и «Родительский дом» позволила получить социальную премию «Горящее сердце».
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Банк увеличил комиссии по операциям с банковскими картами, а также стоимость обслуживания карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещение по счетам, открытым в иностранной валюте.
август 2019
Дочерняя компания банка «АСБ БРОКЕР» стала финалистом международного конкурса среди профессиональных участников рынка ценных бумаг Champions League Award, проводимого Федерацией евро-азиатских фондовых бирж (FEAS), в состав которой входит «Белорусская валютно-фондовая биржа».
сентябрь 2019
Очередным этапом благотворительного социального проекта «Беларусбанк. Вектор доброты» стал подарок банка Бресту к 1000-летию, - укомплектованный современнейшим оборудованием реанимобиль.
«У нас есть пять благотворительных проектов, по которым мы помогаем одаренной молодежи, науке, медицине. Один из них называется «Вектор доброты». Благодаря ему мы смогли приобрести и сегодня дарим городу реанимобиль, который оснащен всем необходимым и самым современным оборудованием. Я надеюсь, он поможет докторам Бреста восстановить или спасти жизни тем, кто в этом будет нуждаться», - заявил на торжественной церемонии Виктор Ананич.
Денежные переводы Western Union стали доступны в мобильном приложении «Беларусбанка» в формате 24/7.
октябрь 2019
«Беларусбанк»
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Под гарантии правительства Республики Беларусь банк занял у «Банка развития Китая» 100 млн евро для пополнения оборотных средств.
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Банк выступил генеральным партнером международного экономического форума KEF-2019: Невидимая рука Левиафана».
ноябрь 2019
Банк снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам
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ОАО «АСБ Беларусбанк» взял кредит у Европейского инвестиционного банка для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Его сумма - 85 млн евро.
За счет ресурсов Всемирного банка при поддержке Банка развития линейка кредитов «Беларусбанка» для субъектов малого и среднего бизнеса пополнилась новым кредитом. Белорусские компании, а также ИП, получили доступ к льготным кредитам в евро по рекордно низкой ставке — от 3,2% годовых (привязана к ставке EURIBOR 6М).
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В 12-й раз лучшим в номинации «Банк» конкурса «Выбор года» стал «Беларусбанк».
декабрь 2019
«Беларусбанк» третий год подряд получил «золото» премии «Народная марка» в номинации «Банк и его Банковский продукт». Кроме того, банк стал призером в номинации «Карта рассрочки» с продуктом «Магнит».
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Держатели
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