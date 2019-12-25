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С тандыром и пончиковой. «Соседи» обновили выкупленные супермаркеты «Престон»

26.12.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ритейлер «Соседи» запустил супермаркеты «нового формата» на месте выкупленных «Престонов» в Уручье и Сухарево. Там появились тандыр, суши-бар, пицца-точка, пончиковая, зона самообслуживания с кофе и свежевыжатым соком.


Фото предоставлены коммуникационным агентством PR Vision

В Уручье на улице Ложинской, 14 и в Сухарево на Лобанка, 94 раньше находились супермаркеты «Престон». Их, в числе других магазинов, в ноябре 2018-го выкупило ООО «Либретик», которое управляет магазинами «Соседи».

«Престоны» изменяли в течение полугода, не закрывая на ремонт. Теперь представители торговой сети «Соседи» отмечают, что приобретенные супермаркеты полностью обновлены.

Площадь торговых объектов в Уручье и Сухарево — около 1500 «квадратов». Там изменилась планировка, появились новые витрины и стеллажи.




В магазине в сухаревском торговом центре «Максимус» появились тандыр и открытый суши-бар, где крутят роллы. Рядом готовят пиццу и пекут блины. В Уручье в «Соседях» появились небольшое бистро и пончиковая в торговом зале.

В обеих точках есть зоны самообслуживания, где можно сделать кофе, выжать апельсиновый фреш или собрать салат.

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Теги: Минск
 
 
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В магазине в сухаревском торговом центре «Максимус» появились тандыр и открытый суши-бар, где крутят роллы. Рядом готовят пиццу и пекут блины. В Уручье в «Соседях»...
 
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