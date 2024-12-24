«Приглашаем недовольных клиентов на кофе». История необычного массажного салона, который открыл сооснователь «Песочницы»

Источник материала: ProBusiness





Эта бизнес-история началась со встречи двух опытных предпринимателей. В багаже Станислава Агинского — 8 лет работы с ивентами и маркетингом, вовремя выстрелившие и по-прежнему успешные «Песочница» и «Гастрофест». У Янины Углик — массажная сеть Studio 317. Салон с говорящим названием «Мни Меня» был обречен на успех. Так и получилось со старта: за 3 месяца бизнес вышел на 1000+ клиентов, работу в ноль и «мягкий плюс», высокую лояльность посетителей и работающее сарафанное радио. Сооснователи поделились с «Про бизнес» уникальными фишками, доходами и расходами, маркетинговой стратегией и планами на развитие.

«Нужные для старта 64 тысячи BYN были на руках»

Со Станиславом и Яниной мы встретились в субботу утром, прямо в салоне. Расположились в зоне ожидания возле ресепшна, чтобы и пообщаться в тишине, и за бизнес-процессами проследить. Нам удалось своими глазами увидеть, как команда отрабатывает клиентский негатив. Впрочем, об этом подробно расскажем чуть позже. Сначала поговорим об идее и ее воплощении.

— Я с детства мечтал быть предпринимателем. В молодости мы с друзьями занимались бархоппингом — организовывали вечеринки, в рамках которых компании перемещались из одного бара в другой и весело проводили время. Нам это нравилось, но денег там не было. Успел поработать и в найме: в банке, в аудиторской компании. Потом попал в сферу общепита. В 2016 году вместе с партнерами запустил «Гастрофест», в 2018-м стал сооснователем «Песочницы» — первого стритфуд-проекта в нашей стране. А сейчас, спустя несколько лет, решил применить свой накопленный опыт в новой сфере и добавить в портфолио проектов что-то кардинально другое. Почему именно массаж? Мне нравится эта эстетика: однажды я и сам едва не записался на курсы массажа. Но, нет, мастером не стал, массаж по-прежнему делать не умею, — улыбается Станислав.





— Я тоже не мастер, мы доверяем это дело профессионалам, — дополняет Янина. — Сами же применяем предпринимательский опыт, умение делать качественную рекламу, налаживать сервис. Свое первое дело я начинала как байер: более 10 лет назад, когда в Беларуси было еще мало зарубежных брендов, привозила из Италии одежду под заказ. Чуть позже открыла магазин. Затем развила сеть массажных салонов Studio 317. Не могу сказать, что я осознанно шла к запуску бизнесов. Скорее, видела возможности и использовала их.





Янине было интересно дальнейшее развитие в выбранной сфере, девушке хотелось воплотить новые идеи, которые никак не вписывались в концепцию действующей сети массажных салонов. Со Станиславом ее познакомила сестра. Предприниматели быстро нашли коннект, заключили партнерское соглашение, в котором прописали зоны ответственности и ожидания.

— Для салона выбрали помещение в жилом комплексе «Аквамарин» на улице Филимонова. Качественно построенное здание, платежеспособная аудитория в самом ЖК и вокруг него, парковка, шлагбаум, — рассказывает о преимуществах локации Станислав. — Стоимость аренды — $ 14 за квадратный метр, а всего здесь 55 м².





Сооснователи не брали кредит и не одалживали деньги. «Нужные для старта 64 тысячи BYN были на руках». Как только нашли помещение и согласовали дизайн-проект, приступили к перепланировке и отделке. На 55 «квадратах» получились три массажных кабинета, санузел, гардероб, комната персонала и зона ресепшна.





— На материалах и специалистах мы не экономили, поэтому открылись спустя 2 месяца, в июле 2024 года. Параллельно с ремонтом подбирали персонал, проводили обучение и составляли меню услуг, салон сразу же был готов к работе, — вспоминает Янина.

«Спустя год „подросший“ специалист может уйти»

Набирая сотрудников, партнеры ориентировались не только на профессиональные навыки мастеров. Они смотрели на софт-скиллы кандидатов — умение находить общий язык с разными людьми, создавать комфортную атмосферу. Отмечали творческих личностей, которые увлечены своей работой, сами нацелены на результат и работают не только ради денег. Наши герои убеждены, что человека проще обучить техникам, чем навыкам дружелюбного и неконфликтного взаимодействия.

— Мы всегда готовы вкладываться в сотрудников, в их развитие. Я понимаю, что спустя год «подросший» специалист может уйти. Но иначе нельзя: сервис должен быть качественным, а клиенты должны возвращаться. Сейчас у нас работают 6 мастеров — и мы уверены в каждом из них, — делится Янина.





По мнению основателей, поход на массаж — это не только про удовольствие, расслабление и ощутимую на физическом уровне пользу для организма, но еще и про эмоции. Чтобы клиенты возвращались и рассказывали о салоне друзьям, Станислав и Янина продумали сразу несколько фишек. Начали с названия:

— Мы говорим: «Мни Меня» — и как будто заигрываем с аудиторией, дерзко заявляем о себе. На мой взгляд, на белорусском рынке такие названия все еще нетипичны, они удивляют и цепляют, — отмечает Станислав.





Каждому этапу взаимодействия с клиентом уделили большое внимание.

— Все наши посетители перед сеансом заполняют анкету. Подтверждают отсутствие медицинских противопоказаний, выбирают интенсивность, определяются с ароматическими маслами, а также отмечают, хотят они общаться с мастером в процессе массажа или нет. Специалисты изучают полученную информацию, дополнительно задают вопросы перед началом массажа — и делают так, чтобы клиент остался полностью доволен, — рассказывает Янина.

Среди необычных для нашего рынка услуг — массаж-медитация. Работает комплекс следующим образом: клиент приходит в кабинет, ложится на спину, мастер работает с его телом. Одновременно с этим колонка транслирует заготовленный сет голосовых медитаций на выбор. В конце процедуры клиент тянет метафорическую карту. Получается полный «клининг» тела и головы за 70 BYN.





В меню салона есть и более привычные направления, но тоже с интересными дополнениями. Например, курс массажной коррекции фигуры с включенными консультациями нутрициолога (490 BYN), курс «Новая спина» с мануальной диагностикой (290 BYN). С учетом абонементов и подарочных сертификатов средний чек салона составляет порядка 80−100 BYN.





— С первого месяца мы работаем в ноль или, можно сказать, в «мягкий плюс». Ежемесячная себестоимость проекта — 20−25 тысяч BYN, ежемесячный денежный поток — около 25−28 тысяч. Все, что остается сверх, мы запускаем обратно в дело. Пока что ничего не зарабатываем лично для себя, но и не добавляем деньги «из кармана», — говорит Янина.

«Мы уже отстроились от других, выделились в нише»

Салон уже посетили более 1000 клиентов. На текущий момент мастера загружены примерно на 40% — и команда постоянно работает над увеличением этого показателя. На маркетинг не жалеют ни сил, ни времени, ни денег. Сооснователи съездили за вдохновением за рубеж, посмотрели, как развивается массажная отрасль в других странах. В рекламу начали вкладываться сразу, не дожидаясь больших доходов. Сформировали брендбук, создали Instagram-аккаунт, оплатили приоритетное размещение на Яндекс. Картах, наняли маркетолога, таргетолога, SMM-специалиста. Выделили бюджет: не считая зарплат, на маркетинг расходуют порядка 3500 BYN ежемесячно. В ближайшее время сумму планируют увеличивать.





— По моему мнению, любая маркетинговая стратегия при условии регулярных действий будет давать результат, — говорит Станислав. — Мы продвигаемся онлайн и офлайн, работаем с лидерами мнений, с бизнесами вокруг, с жильцами комплекса, в котором находится студия, проводим розыгрыши, предлагаем корпоративные скидки и кешбэк по реферальной программе. Всего у нас порядка 17 маркетинговых направлений. Например, определенный результат дала реклама в почтовых ящиках. Мы сфотографировали дома жителей окрестных кварталов, сделали листовки, подписали их с посылом: «Мы стали соседями, давайте дружить». Получилось персонализировано, чуть более эмоционально, чем обычные рекламные листовки. Думаю, поэтому и сработало. Полностью оправдал себя Instagram. За первые 3 месяца мы получили миллион переходов на аккаунт, а количество подписчиков превысило 3000.





К Новому году команда тоже придумала план. Поскольку сертификат на массаж — это часто подарок, к нему приложили эмоции и уникальные впечатления. Во-первых, увеличили физический размер самих сертификатов, они будут действительно большими. Во-вторых, отправкой займется Дед Мороз. Персональные поздравления для получателей гарантированы.

— Благодаря созданной уникальной атмосфере и системному подходу к маркетингу у нас нет необходимости следить за конкурентами. Мы уже отстроились от других, выделились в нише. Иногда вдохновляемся идеями из отрасли, но чаще всего это зарубежные кейсы, — говорит Янина.





На Яндекс. Картах у салона «Мни Меня» — рейтинг 5.0 и порядка 50 положительных отзывов. Янина объясняет высокую лояльность стимуляцией к обратной связи и качественной работой с претензиями:

— Мы наладили процессы так, чтобы клиентам хотелось поделиться впечатлениями, выложить сториз. Работу с сарафанным радио сложно регулировать, но можно делать все, что зависит от нас. Например, пообщаться и встретиться с клиентами, которым что-то не понравилось. Мы приглашаем их выпить кофе, задаем вопросы, выслушиваем, по возможности — предлагаем скидку или бонус, ведь именно плохой отзыв помогает увидеть в процессах слабые места, сделать работу еще лучше. К тому же, привлечь нового клиента всегда дороже, чем удержать постоянного.





То, как в салоне работают с предпосылками к конфликтам, мы увидели своими глазами. В разгаре интервью к стойке администратора вышла клиентка. Девушка была довольна массажем, но в течение часа она чувствовала холод — окно оказалось недостаточно утепленным и пропускало сквозняк. Отвлекшись от нашей беседы, Янина, Станислав и администратор салона уделили клиентке максимум внимания. Ей предложили горячий чай, подробно расспросили о проблеме, после чего пошли проверять ситуацию. Спустя несколько минут девушка вышла из салона с улыбкой. А еще через день, как мы узнали позже, ей рассказали о решении проблемы — и получили положительный фидбэк.

«С ремесленническим подходом страдает качество работы в каждом направлении»

Основатели в очередной раз подчеркивают: они планируют развиваться и расширяться, поэтому не экономят на специалистах и сервисе.

— Я могу ошибаться, но проблему многих массажных студий вижу так. Их открывают мастера, которые много лет работали, накопили достаточно опыта, набрали клиентскую базу. Денег впритык, поэтому после запуска своего дела они продолжают сами делать массаж, одновременно с этим считают выручку, разбираются с налогами, ведут соцсети, контролируют запись. С таким ремесленническим подходом страдает качество работы в каждом направлении. И, конечно, развиваться в подобных условиях очень трудно. Мы же с Яниной погружаемся в процессы настолько, насколько это необходимо при наличии ответственных и замотивированных профессионалов. При этом всегда остаемся на связи с командой, друг с другом. Наши зоны ответственности разграничены, но в критические моменты ситуацию подхватывает тот, кому проще. Например, прорвало трубу в туалете — я начинаю искать сантехника и выезжаю в салон, потому что я в Минске и у меня есть время. Случился кассовый разрыв, срочно нужно положить деньги на счет — Яна в городе, рядом с банком, значит, она разберется, — делится примерами Станислав.





Каждую неделю команда делает созвоны, продумывает стратегии на неделю, на месяц, на полгода. С уже полученным новым опытом сооснователи пишут регламент, выделяют должностные обязанности, внедряют CRM-систему — автоматизируют процессы, чтобы со временем уменьшить свое участие в операционной деятельности. В рамках партнерского соглашения Станислав и Янина указали дедлайн глобального обсуждения вложенных денег, усилий и полученных результатов:

— Через год после открытия мы все подсчитаем, проанализируем и решим, что и как делать дальше. Возможно, к этому моменту уже можно будет говорить о конкретной прибыли, наших доходах, открытии следующих салонов и формировании сети. Чтобы это произошло, мы продолжаем увеличивать клиентскую базу, обеспечивать полную загрузку мастеров. Также планируем дополнить бизнес продажей косметических товаров.