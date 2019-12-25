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Пятиметровая акула-людоед утащила подводного охотника в море

26.12.2019 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Южной Африке акула-людоед попыталась съесть добычу подводного охотника и случайно утащила его в море. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Fox News.

Теодор Принслу из южноафриканского города Веллингтон занимался подводной охотой у берегов Западно-Капской провинции. Когда ему удавалось подстрелить рыбу, он вешал ее на буй, привязанный к его подводному ружью.

Улов подводного охотника привлек акулу-людоеда длиной около пяти метров. Она схватила зубами одну из рыбин и поплыла прочь, увлекая за собой не только буй, но и привязанное к нему подводное ружье, за которое держался Принслу.

Акула утащила мужчину на 50 метров от берега, а когда тот отцепился от буя, поплыла дальше без него. Подводному охотнику пришлось вернуться на берег без улова.


Фото: OceanX

Очевидцы заметили акулу, решили, что она напала на самого Принслу, и связались со спасательной службой. Буй, к которому была привязана единственная рыбья голова, нашли в 200 метрах от берега. Никаких следов подводного охотника рядом не было.

Поисковую операцию свернули после вмешательства Принслу, который заметил, что спасатели прочесывают то самое место, где он занимался подводной охотой.

Большая белая акула, также называемая акулой-людоедом, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

 
 
Ссылка на источник 53
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