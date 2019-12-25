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Отпуск на родине. 6 невероятно крутых мест для отдыха в Беларуси

26.12.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов.

 
 
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Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов.
 
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