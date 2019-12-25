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Михаил Боярский сыграет в свой юбилей в спектакле «В этом милом старом доме»

26.12.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Покоритель театральной сцены и исполнитель сотен ярких киноролей. 26 декабря автор народных хитов Михаил Боярский отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнаёте Михаила Боярского на этом фото? Показываем, как менялся знаменитый артист

Михаил Боярский сыграет в свой юбилей в спектакле «В этом милом старом доме»

Ну а сегодня Михаил Сергеевич выйдет на сцену театра имени Ленсовета. Петербургскому зрителю представят постановку «В этом милом старом доме».

Михаил Боярский сыграет в свой юбилей в спектакле «В этом милом старом доме»

Дважды отец и четырежды дедушка юбилею не придаёт особого значения. Все мысли – о роли в спектакле, который создавали в честь его – Народного артиста РСФСР. 

Михаил Боярский сыграет в свой юбилей в спектакле «В этом милом старом доме»

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Новости России. Покоритель театральной сцены и исполнитель сотен ярких киноролей. 26 декабря автор народных хитов Михаил Боярский отмечает юбилей, сообщили в...
 
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