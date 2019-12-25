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Михаил Боярский сыграет в свой юбилей в спектакле «В этом милом старом доме»
Источник материала: СТВ
Новости России. Покоритель театральной сцены и исполнитель сотен ярких киноролей. 26 декабря автор народных хитов Михаил Боярский отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ну а сегодня Михаил Сергеевич выйдет на сцену театра имени Ленсовета. Петербургскому зрителю представят постановку «В этом милом старом доме».
Дважды отец и четырежды дедушка юбилею не придаёт особого значения. Все мысли – о роли в спектакле, который создавали в честь его – Народного артиста РСФСР.
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Новости России. Покоритель театральной сцены и исполнитель сотен ярких киноролей. 26 декабря автор народных хитов Михаил Боярский отмечает юбилей, сообщили в...
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