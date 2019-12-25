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Слуцкий лесхоз планирует сдавать елки в аренду
26.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: Минская правда
С 20 декабря в области заработали елочные базары. В Слуцке покупателям предлагают зеленые ели и сосны высотой от метра и выше, деревца в кадках и новогодние букеты из еловых веток. Работники слуцкого лесхоза рассказали, как готовят к продаже новогодние деревья, не вредит ли лесу вырубка елей к праздникам и как выбрать самую лучшую зеленую красавицу,
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В первые дни торг идет не очень активно.
– В целом спрос на живые елки в последние годы падает. Если несколько лет назад в Слуцке и районе мы продавали до 5 тысяч новогодних деревьев, то сейчас почти в 2 раза меньше – в пределах 2–2,5 тысячи, – отмечает заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» Александр Жилко.
Сколько стоит елка в Слуцком районе?
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Работники слуцкого лесхоза рассказали, как готовят к продаже новогодние деревья, не вредит ли лесу вырубка елей к праздникам и как выбрать самую лучшую зеленую...
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