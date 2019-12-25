Слуцкий лесхоз планирует сдавать елки в аренду

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Минская правда

С 20 декабря в области заработали елочные базары. В Слуцке покупателям предлагают зеленые ели и сосны высотой от метра и выше, деревца в кадках и новогодние букеты из еловых веток. Работники слуцкого лесхоза рассказали, как готовят к продаже новогодние деревья, не вредит ли лесу вырубка елей к праздникам и как выбрать самую лучшую зеленую красавицу, пишет Минская правда.

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В первые дни торг идет не очень активно.

– В целом спрос на живые елки в последние годы падает. Если несколько лет назад в Слуцке и районе мы продавали до 5 тысяч новогодних деревьев, то сейчас почти в 2 раза меньше – в пределах 2–2,5 тысячи, – отмечает заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» Александр Жилко.

Сколько стоит елка в Слуцком районе?