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Зачем советские балерины натирали пуанты морковной тёркой?
Источник материала: СТВ
Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но даже признание и всесоюзная слава порой не значила ровным счётом ничего. «Звёзды» тех лет зачастую жили как обычные советские граждане. Стояли в очередях магазинов, ютились в крохотных квартирах, а о заграничных поездках могли только мечтать, рассказали в одной из серий документального цикла
Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:
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Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но даже признание и...
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