Зачем советские балерины натирали пуанты морковной тёркой?

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Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но даже признание и всесоюзная слава порой не значила ровным счётом ничего. «Звёзды» тех лет зачастую жили как обычные советские граждане. Стояли в очередях магазинов, ютились в крохотных квартирах, а о заграничных поездках могли только мечтать, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .





Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:

Пуанты поменялись – это небо и земля! Потому что те пуанты – они у меня ещё дома где-то лежат – нам приходилось заливать лаком, клеем, высушивать, тереть тёрочкой морковной, носочек обшивать, чтобы пуанты могли выдержать один спектакль. А то и две пары приходилось делать.