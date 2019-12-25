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Зачем советские балерины натирали пуанты морковной тёркой?

26.12.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но даже признание и всесоюзная слава порой не значила ровным счётом ничего. «Звёзды» тех лет зачастую жили как обычные советские граждане. Стояли в очередях магазинов, ютились в крохотных квартирах, а о заграничных поездках могли только мечтать, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Зачем советские балерины натирали пуанты морковной тёркой?

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:
Пуанты поменялись – это небо и земля! Потому что те пуанты – они у меня ещё дома где-то лежат – нам приходилось заливать лаком, клеем, высушивать, тереть тёрочкой морковной, носочек обшивать, чтобы пуанты могли выдержать один спектакль. А то и две пары приходилось делать.

Люди в материале: Людмила Бржозовская
 
 
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Балетное и оперное искусство становится визитной карточкой СССР. Оперных и балетных прим публика буквально боготворила и купала в лучах славы. Но даже признание и...
 
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