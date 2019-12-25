Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Мобильные датчики контроля скорости вскоре вернут на белорусские дороги. При этом, как сообщают в ГАИ, изменится подход к их установке❗

Мобильные радары будут устанавливаться в местах, где происходит наибольшее количество ДТП, причиной которых является нарушение скоростного режима.

Сейчас определены около 20 мест, где будут установят датчики с внесением корректировки по определенным скоростным режимам.

Напомним, 19 декабря мобильные датчики скорости исчезли с дорог . В Беларуси 540 датчиков фотофиксации, мобильных из них всего 57.

В МВД рассказали, что сотрудники ГАИ и владельцы дорог проведут ревизию дорожных знаков, проанализируют происшествия, связанные с нарушением скоростного режима, внесут корректировки в работу приборов.

Министр внутренних дел Юрий Караев отметил, что сотрудникам Госавтоинспекции были даны рекомендации организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке.